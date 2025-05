Simion și Becali s-au împăcat: „Nea Gigi, fă-mă iar băiatul tău!” - Îi cere ajutorul pentru turul II

Deși în urmă cu câteva săptămâni își transmiteau cuvinte dure, președintele AUR și deputatul Gigi Becali s-au împăcat. Totuși, latifundiarul spune că, deși l-a iertat pe Simion, nu își retrage niciun cuvânt din cele spuse anterior, insistând că ceea ce a afirmat rămâne valabil, chiar dacă între timp au reluat legătura și au schimbat mesaje de împăcare.

„Eu m-am certat cu George Simion mai mult din cauza declarației pe care a dat-o față de mine. Atunci, am plecat din AUR... că o susțineau pe Anamaria Gavrilă și îmi mențin toate declarațiile pe care le-am spus față de George Simion. Nu mă dezic de nicio declarație, sunt consecvent. Aici e vorba despre demnitatea mea. (...)

Îmi mențin declarațiile despre el. L-am iertat, dar tot ce am spus... Așa este! Am spus că e viclean, nedemn, mincinos, dar că e foarte deștept și foarte muncitor...”, a declarat Gigi Becali, la Digi24.

George Simion îi cere, din nou, ajutorul

Gigi Becali a mai povestit că George Simion anticipa o confruntare electorală cu Nicușor Dan în turul al II-lea încă din 18 martie, cerându-i din nou sprijin. Simion i-ar fi trimis mai multe mesaje de împăcare și urări de Sfântul Gheorghe, în încercarea de a reface relația cu afaceristul.

„(...) Pe data de 18 martie, ora 15:23, eu am primit un mesaj de la George. Că eu m-am împăcat cu el! Că el și-a cerut scuze de atâtea ori: Iartă-mă, am greșit! Iartă-mă, am greșit! Păi dacă-ți cere omul scuze de mai multe ori... Mi-a dat și mesaj de Sfântul Gheorghe cu La mulți ani... Hristos a Înviat! La mulți ani, nea Gigi! Era la muntele Athos acum 4-5 zile. Mi-a dat mesaj la 1 noaptea: Nea Gigi, salutări de pe muntele Athos.

Mesajul pe care Simion i l-ar fi dat lui Becali

Ce să fac, să țin o dușmănie? Pentru ce? Revenind, pe data de 18 martie, că asta e curios pentru mine. Am primit un mesaj de la George care-mi spune: Nea Gigi, am nevoie de ajutorul tău pentru turul II, cu Nicușor Dan.

Deci pe 18 martie mi-a spus! Eu am mesajul și pot să vi-l arăt. Răspunsul meu: Dacă o să ai norocul să intre-n turul II, vei fi din nou băiatul meu! Dar acum el nu mai are nevoie să fie băiatul meu, ca atare ce campanie să-i fac?! Mai are el nevoie de campanie?! El deja e președinte.

(...) Dacă mai are nevoie să fie băiatul meu, să-mi dea un mesaj: Nea Gigi, am nevoie să fiu băiatul tău. (...) Am avut mai multe mesaje de prietenie cu el în ultimul timp, pentru că eu am fost mai mult Daniel Sihastru cu el. Cum ar veni, el ținea cont de sfaturile mele”, a mai transmis fostul membru AUR.

