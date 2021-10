Șerban Bubenek, după incendiul de la Constanța, despre faptul că Guvernul alocase bani, dar Ministerul Fondurilor Europene (Ghinea) nu a urgentat procedura

Un incendiu s-a produs astăzi, la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Focul a izbucnit din secția ATI COVID, se pare că de la o priză sau de la un prelungitor. Șapte oameni au murit după ce, în loc de oxigen, au primit fum. S-au intoxicat. Cinci au fost resuscitați acolo, lângă spital, fără a-i readuce la viață. Alți doi au murit în drum spre alte spitale.

Spitalul ar fi avut o instalație care detecta dacă se scurgea prea mult oxigen în încăpere, dar nu și o instalație care să detecteze incendiile. Era în curs de a fi instalată, pe fonduri europene. Însă, în același timp, se spune că principala problemă ar fi fost finanțarea.

Președintele Societății Române de ATI, Șerban Bubenek, a spus că "trebuie să ne aducem aminte de unde am plecat", explicând că "am plecat, în octombrie 2020, de la incendiul de la Piatra Neamț. Atunci am atras atenția și în noiembrie am făcut un audit al secțiilor de ATI, cu problemele lor la nivelul alimentării cu gaze medicinale, instalații electrice, ventilație etc., pe care l-am pus la dispoziția Guvernului."

"Ne-am mulțumit cu infrastructura obosită"

"Până atunci ne-am mulțumit cu infrastructura obosită moral, fizic, în toate felurile, pe care am moștenit-o în 1990. În primii 30 de ani nu s-a construit vreun mare spital în România. Și ne-am folosit de improvizații.", a adăugat președintele Societății Române de ATI, Șerban Bubenek, la Realitatea PLUS.

Șerban Bubenek a precizat, de asemenea, că "a fost nevoie în noiembrie 2020 de intervenția energică și hotărâtă a însuși președintelui României, domnul Klaus Iohannis, care a trasat o sarcină clară Ministerului Fondurilor Europene și Ministerului Sănătății, după ce am prezentat situația, prin care să se găsească fonduri pentru a se instala în toate secțiile de Terapie Intensivă tot ceea ce este nevoie pentru a preîntâmpina ce s-a întâmplat la Piatra Neamț."

"Foarte puțini din acești bani au fost accesați până în prezent dintr-un motiv foarte simplu"

"S-a întâmplat ca banii europeni să vină... În martie, Ministerul Sănătății și Ministerul Fondurilor Europene au anunțat acest program: sunt peste 25 de milioane de lei la care spitalele pot să acceseze fonduri europene pentru remedierea tuturor acestor fisuri structurale. Spitalele în care funcționăm noi, proiectate în anii 70, nu aveau astfel de instalații din proiect. Nu pentru că nu ar fi existat în țările civilizate la acel moment, ci pentru că viziunea statului comunist atunci era că nu importăm componente și tehnologii pe care nu le putem fabrica în România.", a continuat Bubenek.

Președintele Societății Române de ATI, Șerban Bubenek, a explicat apoi că "din păcate, foarte puțini din acești bani au fost accesați până în prezent dintr-un motiv foarte simplu. Chiar dacă noi, medicii anesteziști reanimatori, avem cunoștințe de fizică medicală, suntem cei care lucrăm în reanimare, nu putem să proiectăm singuri centrala de ventilație, instalații complexe de senzori care trebuie să ne spună în crește periculos concentrația de oxigen, nici măcar instalații electrice."

