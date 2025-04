Semnalul dat de Tache despre Crin Antonescu. ”Mi s-a părut un lucru important, de apreciat. E de urmărit”

Crin Antonescu, candidatul la alegerile prezidențiale susținut de coaliția de guvernare, a lansat câteva nume din viitoarea lui echipa, dacă va ajunge la Cotroceni, un fapt mai puțin întâlnit printre candidați, care se rezumă la a spune doar un nume de premier.

Jurnalista Diana Tache a evidențiat acest aspect, în cadrul unei noi ediții a emisiunii Miercurea Neagră, alături de analistul politic Bogdan Chirieac și Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice.

"Este important să nu defilezi doar cu un potențial premier. Este primul candidat care spune că îl vrea pe ”x”, ”y” și pe ”z” în echipa sa"

"Aș dori să fac o mică precizare despre candidați. Și la campania trecută, de la alegerile de anul trecut, dar și la aceasta simțim nevoia unei echipe cu care să se prezinte un candidat. L-am văzut, ieri, pe Crin Antonescu, avansând niște nume mega respectabile care îl vor însoți, în condițiile în care iese președinte. Este primul candidat care spune că îl vrea pe ”x”, ”y” și pe ”z”. Este important să nu defilezi doar cu un potențial premier, pe care nu o să ți-l pună niciodată o altă majoritate parlamentară care se va forma, ci măcar cu echipa pe care te bazezi, dacă ajungi în poziția pentru care candidezi.

Mie mi s-a părut un lucru important, de apreciat, dincolo de alte lucruri, precum chestiunea cu pensiile speciale, dacă mai vedem și cu răspunderea magistraților pe bune, atunci lucrurile s-ar putea așeza pe un făgaș normal. Da, eu apreciez povestea asta și mi se pare cumva de urmărit și la ceilalți candidați.

Dacă i-aș avea în față pe candidați, i-aș întreba cu cine vin la Cotroceni, să prezinte trei, cinci nume cu care se vor însoți, pe ce domenii importante pentru el, ca președinte, respectiv politică externă, apărare, sănătate, justiție, miliție etc., pentru că s-ar putea, ca atunci când vin să propună nume, să se țină cont și de acele nume, dincolo de ceea ce au în spate ca și candidat", a declarat jurnalista Diana Tache, la emisiunea Miercurea Neagră, de la DC News și DC News TV.

Vezi emisiunea integrală aici:

Declarațiile lui Crin Antonescu

”Eu am spus câteva nume. Sunt singurul candidat care are un program formulat, am spus nume, aș fi curios să aud și de la alții. Am vorbit despre analistul de politică externă Ștefan Popescu, am vorbit despre generalul Mîndrescu în domeniul apărării, profesorul academician Vlad Ciurea în domeniul sănătății. Sunt mai multe.

Eduard Hellvig am spus că nu, este o persoană cu care am colaborat, o apreciez, cred că ar fi bine să aibă un viitor, dacă va dori un rol în viața publică, nu în fruntea SRI, de unde a plecat după 8 ani, considerând că este destul, ba chiar prea mult, și nu în acest moment, în formula de Administrație Prezidențială. Nu este exclus, dar nu este în acest moment interesat nici domnia sa și nu avem o înțelegere în acest sens.

În România există multe persoane care ar fi o variantă bună de premier. Ciolacu și e în exercițiu, Bolojan și cred că nimeni nu se îndoiește că ar putea intra în discuție. Sunt multe persoane. Cu fiecare președintele trebuie să găsească cea mai bună formulă de a colabora”, a spus Crin Antonescu, la Interviurile Adevărul.

