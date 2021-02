Medicament revoluționar în ”diete”. Profesor din Londra: Se schimbă regulile jocului cu asemenea greutate pierdută

Studiul este o „nouă eră” pentru tratarea obezității, spun experții

Potrivit American Journal of Medical Care, studiul a fost publicat în The New England Journal of Medicine, iar rezultatele au fost surprinzătoare: într-un mediu controlat în care s-au administrat o parte injecții placebo și o parte injecții cu semaglutidă, 86% dintre participanții care au primit medicamentul activ au slăbit cel puțin 5% din greutatea lor totală, ținând dietă.

Cei care au primit semaglutida, substanță folosită pentru a trata diabetul tip 2, au avut o schimbare semnificativă de greutate: 14,9% din greutate corporală pierdută după 68 de săptămâni (15 luni jumătate), față de 2,4% în grupul placebo. O treime dintre participanții care au primit medicamentul au pierdut cel puțin 20% din greutatea lor inițială, în doar 15 luni, nivel comparativ cu pierderea obținută după 1-3 ani de la bypass gastric.

Nu toate efectele au fost pozitive

Problemele gastrointestinale, incluzând greață, diaree, vărsături sau constipație, au fost raportate de 74,2% din cei care au primit semaglutidă, față de sub 50% în grupul placebo. 10% au raportat reacții adverse severe, față de 6,4% în grupul placebo. „Diferența s-a datorat în special unei diferențe dintre incidența problemelor serioase gastrointestinale și hepatobiliare.

Un alt punct slab al experimentului este faptul că femeile albe au participat la studiu în proporție de trei sferturi, iar durata relativ scurtă a studiului „ar putea reprezenta un subgrup cu o dedicare mai mare pentru slăbit decât populația generală”. Chiar dacă rezultatele sunt mulțumitoare, testările trebuie făcute pe cât mai multe persoane cu rădăcini diferite.

Părerile experților

„Se schimbă regulile jocului cu asemenea greutate pierdută”, spune prof. Rachel Batterham de la Colegiul Universitar din Londra. „Am petrecut ultimii 20 de ani cercetând despre obezitate, iar până acum nu am avut un tratament eficient pentru obezitate dacă nu luăm în calcul chirurgia bariatrică”. În ciuda efectelor negative de la început, ea a continuat: „Este startul unei noi ere pentru dezvoltarea medicamentelor pentru obezitate, iar viitorul ne rezervă pierderi de greutate la nivelul semaglutidei, dar cu mai puține efecte secundare”.

De menționat este că, pe lângă medicament, participanții studiului au primit și sfaturi în legătură cu o nutriție sănătoasă și fitness. Aici puteți citi mărturiile unei britanice care a luat parte la experiment.