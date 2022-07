Secretul tinereții fără bătrânețe: 10 minute de sport pe zi pot face adevărate minuni

Potrivit unor oameni de ştiinţă, este nevoie de foarte puţin pentru a câştiga chiar şi cu 7% mai multă viaţă. Un studiu publicat în urmă cu câteva zile în revista ştiinţifică JAMA Internal Medicine afirmă că 10 minute de activitate fizică, cum ar fi mersul rapid, poate reduce rata mortalităţii cu 7%.

Iar beneficiile cresc pe măsură ce timpul în mişcare creşte: cu 20 de minute de activitate fizică, de exemplu, mortalitatea s-ar reduce cu 13% şi cu 30 de minute cu 17%.

Un grup de medici de la Universităţile din Maryland şi Georgia (SUA) au ajuns la aceste concluzii, după ce au examinat datele de sănătate a aproape 5.000 de americani cu vârste cuprinse între 40 şi 85 de ani.

Voluntarii, care au purtat un tracker de fitness echipat cu un accelerometru pentru perioade diferite, au fost monitorizaţi timp de aproximativ 10 ani, timp în care au avut loc 1.165 de decese.

„În acest studiu, am folosit măsurători cu accelerometru pentru a examina asocierea dintre activitatea fizică şi mortalitate la populaţia adultă”, explică cercetătorii, care au folosit o tehnică statistică cunoscută sub numele de fracţie atribuibilă populaţiei (PAF) pentru a estima proporţia de decese care ar putea avea au fost prevenite în fiecare an, cu creşteri modeste ale activităţii fizice”.

Cercetările anterioare sugerează că un număr substanţial de decese ar putea fi prevenit în fiecare an prin creşterea nivelurilor de activitate fizică a populaţiei", continuă experţii.

Menţinerea mişcării ajută oamenii să piardă în greutate şi, în consecinţă, să reducă riscul de boli cardiovasculare, diabet şi unele tipuri de cancer. Activitatea fizică protejează şi împotriva demenţei prin creşterea fluxului de sânge către creier. Doar că până acum nimeni nu-şi calculase efectul pozitiv în timp.

Power walking este un tip de exerciţiu care implică mersul cu o viteză mai mare, implicând şi braţele. Pentru a profita la maximum de antrenament, experţii sugerează să vă mişcaţi picioarele de la călcâi la degete la fiecare pas, mişcându-vă cât mai repede posibil.

Braţele trebuie ţinute îndoite la 90 de grade, pentru a menţine impulsul, iar trunchiul trebuie folosit şi pentru a menţine o postură corectă: în acest fel, mersul cu putere ajunge să implice tot corpul, ajutându-ne să ardem mai multe calorii şi creşterea ritmului cardiac. Acesta este şi motivul pentru care, înainte de a încerca mersul cu putere, este bine să consultaţi medicul.

În orice caz, doar mersul 10 minute pe zi, în orice ritm, ne va ajuta în continuare să ardem calorii şi să îmbunătăţim starea cardiovasculară: condiţii esenţiale pentru a trăi mai mult şi mai bine, notează Mediafax.

