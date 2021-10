Scumpiri anunțate la apartamente: ”Nu se vor opri aici”. Guda: ”Dezvoltatorii imobiliari manipulează și sperie lumea.” Adevăratul impact

”Dezvoltatorii imobiliari manipulează și sperie lumea că “apartamentele se vor scumpi cu cel puțin 25% din cauza scumpirii materiilor prime și materialelor de construcții …” și că “scumpirile nu se vor opri aici”. Nu mergeți după fentă! La “Banii în mișcare” explic de ce scumpirea cauzată de acest fenomen ar trebui să fie de maxim 6%, după ce am analizat situațiile financiare ale dezvoltatorilor imobiliari: pentru fiecare cost de construcție de 100 lei, prețul final la vânzare este cca. 250 lei din costul de construcție de 100 lei, materiile prime și materialele construcții reprezintă 30 lei (restul este terenul, salarii, servicii furnizori, cost finanțare, taxe etc.

Dezvoltatorii susțin că scumpirile medii variază, per total, între 60% - 80%. OK, să spunem că este chiar 100% (dublare) rezultă: impactul final în preț este de 30 lei: 250 lei = 12%. Totuși, un bloc se construiește în 2 ani, iar scumpirile vor dura maximum 1 an (oferta și cererea se vor regla pe materiale construcții). Deci, impactul final total în prețul unui apartament dintr-un bloc nou ar trebui să fie de 6%.

După scăderea TVA planificată pentru anul următor, prețul total ar trebui să fie chiar mai mic! Acum, alte raționamente fundamentale: că să poți crește prețul din cauza scumpirii materialelor, trebuie să fie și putere de cumpărare și spațiu de îndatorare adițional din partea clienților. Ambele sunt reduse în România, unde scumpirea apartamentelor nu este compatibilă cu scăderea chiriilor și a gradului de ocupare. Dacă investești într-un apartament pe care să-l oferi spre închiriere, randamentul mediu net anual nu depășește 5%. Foarte puțin & Efort Mare! Nu se merită!” a scris economistul Iancu Guda, pe Facebook.

CALCUL: Câtă casă îți permiți

În urmă cu ceva timp, el a explicat formula în baza căreia calculezi câtă casă îți permiți:

”Răspunsul este următorul: înmulțește veniturile familiei x 5 ani, din care scazi 10% dacă locuința este cumpărată prin fonduri proprii, respectiv 20% dacă se contractează un împrumut. Conform Institutului Național de Statistică, salariul mediu net la nivel național este de 3.400 lei.

Practic, aceasta înseamnă că, în medie, o familie cu doi adulți câștigă lunar aproximativ 1.400 de euro, ceea ce înseamnă că își permite o locuința de 75.600 de euro dacă achiziția este făcută prin fonduri proprii, respectiv 67.200 de euro dacă locuința se cumpără printr-un credit.”

Acest articol reprezintă o opinie.