Data actualizării: | Data publicării:

Scandal la ușa Dianei Șoșoacă. Mesajul Jandarmeriei

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Politica
Inquam Photos / George Călin
Inquam Photos / George Călin

Jandarmii care s-au prezentat, miercuri, la domiciliul Dianei Şoşoacă, pentru a îndeplini procedura de comunicare a procesului-verbal de constatare a unei contravenţii săvârşite de aceasta, au respectat procedurile legale, după ce anterior au trimis documentul prin poştă, informează Jandarmeria Capitalei.

"Cu privire la afirmaţiile lansate de un avocat în spaţiul public, legate de procedura de afişare la domiciliu a unui proces-verbal de constatare a contravenţiei, facem următoarele precizări: în această dimineaţă, jandarmii s-au prezentat la domiciliul persoanei în cauză pentru a îndeplini procedura de comunicare a unui proces-verbal de constatare a contravenţiei săvârşite de aceasta. Jandarmii au îndeplinit procedura afişării la domiciliu în urma faptului că, deşi procesul-verbal a fost trimis anterior prin poştă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acesta nu a fost ridicat de destinatar", arată sursa citată.

Jandarmeria subliniază faptul că procedura urmată de jandarmi este complet legală şi respectă întocmai prevederile O.G. nr. 2 din 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

"Dezaprobăm ferm afirmaţia contravenientului în cauză, prin care acuză că procedura de afişare la domiciliu ar reprezenta o formă de intimidare sau hărţuire. Totodată, dezminţim categoric şi afirmaţia doamnei avocat, prin care se induce ideea că 'jandarmii se pot prezenta la domiciliul unei persoane doar cu mandat de la procuror'. Şi această informaţie este complet falsă şi reprezintă o încercare vădită de manipulare", mai arată Jandarmeria.

Procedura de afişare se face fără a pătrunde pe proprietatea privată a persoanei. În cazul de faţă, jandarmii au comunicat cu persoana rămânând în scara blocului, fără a pătrunde pe proprietatea privată a acesteia.

Liderul Partidului S.O.S. România, Diana Şoşoacă, a postat, miercuri, pe Facebook, o filmare în care are o discuţie cu jandarmii sosiţi la uşă pentru a-i înmâna procesul-verbal.

"Deci, copiii mei şi mama trebuiau intimidaţi de doi gealaţi ai Jandarmeriei Române pentru o amendă care, conform legii, se trimite prin poştă. Conform normelor GDPR, nu ai voie să înmânezi niciun act, cu atât mai mult o amendă, care conţine date cu caracter personal, fără să fie introdusă într-un plic sigilat. Jandarmeria, Poliţia, nu au ce să caute la noi, cetăţenii, acasă decât cu mandat de la procuror sau în caz de flagrant", scrie Şoşoacă pe pagina de Facebook.

Scandal la ușa Dianei Șoșoacă. Mesajul Jandarmeriei
03 sep 2025, 12:27
03 sep 2025, 12:27
