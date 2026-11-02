Românii care au plătit rate mai mari din cauza manipulării ROBOR-ului ar putea primi despăgubiri mult mai ușor. Bogdan Chirițoiu: Nu mai trebuie să faci decât o cerere la bancă

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Pe masa Senatului se află o propunere legislativă care i-ar putea ajuta pe românii care au plătit rate mai mari din cauza manipulării ROBOR-ului de către bănci. Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a făcut mai multe precizări, după ancheta efectuată în acest caz.

"Băncile, fiind niște firme puternice cu multe resurse, au echipe bune de avocați. Noi am avut o investigație, am acordat aceste amenzi de 700 de milioane de euro pentru încălcarea legii concurenței - amenzi care merg la stat, pentru că s-a încălcat legea concurenței. Acum, ne vom lupta cu echipele de avocați ale băncilor. Am început de săptămâna trecută și demersurile acestea vor continua", a precizat Bogdan Chirițoiu la Realitatea Plus.

"Nu mai trebuie să faci decât o cerere la bancă"

O inițiativă legislativă din Senat ar putea simplifica și accelera procesul de acordare a despăgubirilor pentru clienții păgubiți de bănci.

"În paralel, există legea din Senat privind despăgubirile. Ea are avantajul că ar ușura procesul de despăgubire.

Legislația actuală ce spune? Avem o decizie a Consiliului Concurenței care e contestată de bănci și asta se judecă în instanță de contencios. Cei păgubiți trebuie să facă o acțiune separată, în care să invoce decizia Consiliului Concurenței, dar să ceară despăgubiri în instanțele civile. Și asta înseamnă un proces pentru fiecare din cei păgubiți, care durează. O cale destul de complicată, e calea spre normal prevăzută de legislația europeană.

Inițiativa din Senat ușurează procesul. Spune că nu mai trebuie să faci decât o cerere la bancă ca să primești o despăgubire. Dacă această propunere va fi adoptată, are avantajul ăsta că e mai rapidă pentru cei care vor despăgubiri. Cuantumul e clar precizat - un avantaj pentru bănci, că nu stau să vadă ce va decide fiecare instanță, fiecare complet de judecată în parte.

O procedură care are o serie de avantaje. În același timp, nu ia dreptul celor care sunt nemulțumiți. Dacă sunt clienți nemulțumiți cu despăgubirea pe care o primesc, să meargă în instanță, să ceară o sumă mai mare. E o variantă care, repet, are are un set de avantaje, dar poate depinde ceea ce se va întâmpla în procesul pe care îl avem noi cu băncile, că trebuie să rămân întâi în vigoare decizia pe care am luat-o noi", a mai spus președintele Consiliului Concurenței.

"Sunt convins că vom ajunge și la Curtea Europeană de Justiție"

"În mod normal, trebuie s-o plătească (n.r. amend). Acum se decide, în aceste săptămâni, până la sfârșitul anului. Conform legii, firmele sancționate trebuie să plătească amenda, chiar dacă o contestă în instanță, dar au posibilitatea să ceară instanței să suspende această plată. Noi în această fază, suntem. Toate cele 10 bănci sancționate au introdus acțiuni în care cer instanței să suspende plata amenzii și această cerere se judecă rapid. E posibil, săptămâna asta, să avem deja prima decizie.

După aceea, se decide Fondul și va dura destul de mult. Sunt convins că vom ajunge și la Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg. Fondul va dura. Suspendarea se decide acum repede", a spus Bogdan Chirițoiu.

Amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei

Reamintim că zece bănci au fost amendate de Consiliul Concurenței, în legătură cu procedura de stabilire a ROBOR. Consiliul Concurenţei a aplicat amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei pentru încălcarea normelor de concurenţă, respectiv legea concurenţei şi Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.

Băncile participante la stabilirea ROBOR şi-au coordonat comportamentul printr-un schimb de informaţii confidenţiale şi strategice, în special referitoare la preţ, cu privire la nivelul ROBOR în cadrul procedurii de fixing.

Situația în cazul benzinăriilor

În ceea ce privește ancheta cu privire la o presupusă practică neconcurențială la benzinării, președintele Consiliului Concurenței a precizat:

"Pe partea de combustibili, ce facem noi este să monitorizăm respectarea plafonarea daosului la care a fost introdusă în acest an. Avem deja o perioadă, o primă perioadă de plafonare adaosului, care s-a terminat în vară. Pe zona aia, cel puțin la nivelul marilor operatori, nu am găsit nereguli, în sensul că ei au respectat plafonarea adaosului. Rezumând, Guvernul a spus, prin ordonanță, că trebuie să păstreze același adaos comercial pe care l-au avut cu un an înainte.

Prețurile vor crește dacă au crescut prețurile la materia primă, dar adaosurile pe care și le pun comercianții de combustibil la noi în țară au fost plafonate la nivelul celor de anul anterior și nu am găsit nereguli acolo, la marii operatori. La unii mai mici, sunt niște verificări, dar la cei mari lucrurile arată ok. Între timp, s-a venit cu o nouă plafonare. Avem o nouă lege, de data asta, a plafonării. Asta este în curs și o monitorizăm. Nu concluzii am cum să vă dau la aceasta a doua plafonare."