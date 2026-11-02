O nouă modalitate de a economisi pentru pensie, disponibilă de la 1 ianuarie 2027. Cum funcționează conturile de economii și investiții

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Persoanele care vor să își asigure un venit suplimentar la pensie vor putea, de la începutul anului 2027, să-și deschidă conturi de economii și investiții cu facilități fiscale.

Conturile de economii şi investiţii destinate acumulării unui venit suplimentar pentru perioada pensionării vor fi disponibile de la 1 ianuarie 2027, iar Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) trebuie să elaboreze normele de aplicare, a declarat luni preşedinta Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din Senat, Gabriela Horga, la un eveniment de specialitate.

Cum pot investi românii pentru bani suplimentari la pensie

„Potrivit legii, conturile de economii şi investiţii vor fi disponibile începând cu 1 ianuarie 2027. Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să vină cu normele de aplicare. Băncile şi societăţile de servicii de investiţii financiare (SSIF) fac parte din acest proces de administrare a portofoliilor. Sunt conturi de două tipuri, cele cu deductibilitate şi cele în care investitorii pot folosi veniturile nete, dar nu vor fi impozitaţi la final. În cazul celor în care pot investi din venitul brut, nu vor fi impozitaţi pe durata investiţiei, pe veniturile de orice fel, dividende, cupoane, câştiguri de capital, dar vor fi impozitaţi la final, pentru că investesc din venitul brut. Cei care investesc din venitul net nu vor fi impozitaţi la final”, a afirmat Gabriela Horga, la evenimentul Banking Forum organizat de Financial Intelligence.

Aceasta a subliniat că facilităţile fiscale trebuie menţinute pe termen lung pentru a asigura credibilitatea noului instrument de investiţii.

„În ambele variante, pe toată perioada deţinerii investiţiei, nu există impozitare. Şi, ca orice instrument nou, care reprezintă o reformă, similară introducerii Pilonului II şi Pilonului III de pensii, are nevoie de credibilitate. Şi aici statul va trebui să păstreze aceste reglementări, cel puţin din perspectivă fiscală”, a explicat Horga.

Banii vor putea fi accesați după împlinirea vârstei de 65 de ani

Potrivit acesteia, banii investiţi în aceste conturi nu vor putea fi accesaţi înainte de împlinirea vârstei de 65 de ani, iar instrumentul presupune şi riscuri investiţionale.

„Banii investiţi în aceste conturi nu pot fi accesaţi până la vârsta de 65 de ani, tocmai de aici stimulentele fiscale. Fiind un instrument care presupune o investiţie pe termen lung, şi subliniez investiţie, pentru că vine cu riscurile investiţionale aferente, nu este un instrument 100% sigur, depinde de comportamentul investiţional al fiecăruia, atunci are nevoie de stabilitate legislativă. Reglajele fine sunt necesare pentru punerea în practică a unui astfel de instrument, dar legislaţia, în ansamblul ei, cel puţin în ceea ce priveşte modul în care a fost conceput acesta, după modelul din Statele Unite, trebuie să rămână aşa cum a fost construită, pentru a se consolida în timp încrederea celor care vor să investească”, a susţinut reprezentanta Senatului.

Legea privind înfiinţarea şi funcţionarea conturilor de economii şi de investiţii a fost promulgată şi publicată în Monitorul Oficial în luna octombrie 2026, potrivit unui comunicat de presă al deputatei Cristina Prună, publicat în 16 octombrie.

Actul normativ introduce două tipuri de conturi voluntare, cu tratamente fiscale diferite: CEI-S, alimentate din venituri deja impozitate, pentru care retragerile beneficiază de scutire de impozit pe venit, în condiţiile legii, şi CEI-D, în cazul cărora contribuţiile beneficiază de deductibilitate fiscală, iar sumele retrase sunt impozitate potrivit prevederilor legale.

Conturile vor putea fi deschise la bănci şi la societăţi autorizate să ofere servicii de investiţii financiare şi să administreze portofolii. Acestea nu înlocuiesc pensia publică sau Pilonul II, ci reprezintă o posibilitate suplimentară de acumulare pentru perioada pensionării.

Legea a fost iniţiată de deputaţii Cristina Prună, Claudiu Năsui, Gabriela Horga şi Sebastian Burduja şi votată transpartinic, potrivit Agerpres.