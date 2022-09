Psihologii au descoperit că sarcina reduce satisfacţia conjugală pentru ambii parteneri.

Un studiu al psihologilor de la Universitatea din Iaşi din România, publicat în jurnalul "Frontiers in Psychology", sugerează că satisfacţia conjugală scade semnificativ după naşterea unui copil.

Psihologii au analizat un total de 49 de studii privind relaţiile dintre soţi, la care au participat un total de 145.000 de voluntari. Pe lângă cuplurile cu copii, au fost luate în considerare şi cuplurile fără copii.

Cercetătorii au descoperit că satisfacţia conjugală scade semnificativ în timpul sarcinii şi până la un an după aceea la partenerii de ambele sexe. În acelaşi timp, în cuplurile fără copii, scăderea satisfacţiei conjugale a fost mai mică în perioada stabilită.

Potrivit oamenilor de ştiinţă, scăderea satisfacţiei părinţilor este cauzată de stresul îngrijirii copiilor, precum şi frustrării, care vine de la afectarea imaginii sarcinii şi a parentalităţii, notează Rador.

Ziua Mondială a Contracepţiei a fost lansată în 2007 şi este celebrată pe data de 26 septembrie în fiecare an. Scopul campaniei de informare-educare este informarea populaţiei generale, în special a tinerilor şi adolescenţilor, cu privire la importanţa metodelor contraceptive în vederea alegerilor corecte pentru sănătatea sexuală şi reproductivă, conform site-ului http://www.sant.ro/.



Contracepţia/planificarea familială (PF) urmăreşte conştientizarea importanţei cunoaşterii metodelor, prevenirea sarcinilor nedorite, prevenirea deceselor mamei şi copiilor, spaţierea sarcinilor/naşterilor, reducerea numărului de avorturi, cu scopul de a ajuta la luarea unor decizii informate, menţionează site-ul http://www.sant.ro/.



Scopul campaniei este informarea populaţiei, în special a tinerilor şi a populaţiilor defavorizate, cu privire la importanţa metodelor contraceptive pentru a face alegeri corecte legate de propria sănătate sexuală şi reproductivă.



Începând cu 2017, peste 1,6 miliarde de femei de vârstă reproductivă (15-49 ani) locuiesc în regiuni în curs de dezvoltare. În zonele din Africa Subsahariană şi Asia de Sud trăiesc 39% din femeile din regiunile în curs de dezvoltare care doresc să evite sarcina şi 57% dintre femeile care necesită măsuri de contracepţie moderne.



Conform datelor statistice publicate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, numărul avorturilor efectuate zilnic în întreaga lume se ridică la aproximativ 125.000, ceea ce este corespondentul a 40-50 de milioane de avorturi pe an. România ocupa locul al doilea în lume ca număr de avorturi raportat la populaţia actuală cu 22.832.650 de avorturi legale, doar în spitalele de stat, în perioada 1958-2016, precizează site-ul http://www.sant.ro/



Ziua mondială a contracepţiei este susţinută de o coaliţie formată din 12 organizaţii internaţionale non-guvernamentale (ONG-uri), organizaţii guvernamentale şi societăţi ştiinţifice şi medicale, cu specificul activităţi în domeniul sănătăţii sexuale şi reproductive, sponsorizată de Bayer HealthCare.



Scopul campaniei este de a atrage atenţia asupra importanţei sănătăţii reproducerii şi a planificării familiale, de informare şi de creştere a interesului populaţiei, mai ales a adolescenţilor şi tinerilor, cu privire la importanţa utilizării metodelor contraceptive, cunoaşterea tuturor opţiunilor, pentru prevenirea sarcinilor nedorite.



În România, Ziua mondială a contracepţiei este susţinută de Fundaţia Tineri pentru Tineri şi Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală (SECS). Începând cu 2010, Ministerul Sănătăţii şi Institutul Naţional de Sănătate Publică organizează şi finanţează campania acestei zile în fiecare an.



Fenomenul mamelor minore, care plasează România pe primele locuri din Europa, este complex, iar consecinţele acestuia afectează atât mama, cât şi copilul - mai multe naşteri premature, rată de vaccinare scăzută şi riscuri sociale. Fenomenul este de natură socială, pentru că efectele nu se limitează la situaţia unei mame sau a unei comunităţi, ci vizează, în lanţ, sănătatea fizică şi emoţională a unor copii care se nasc într-un mediu vulnerabil şi supus riscurilor sociale. Pe de altă parte, mamele minore sunt mai predispuse să nască prematur, iar prematuritatea rămâne una dintre cauzele majore ale mortalităţii infantile. Astfel, potrivit unei analize recente a organizaţiei Salvaţi Copiii România (2018), cinci din zece mame cu vârsta sub 18 ani nu au fost niciodată la control ginecologic, ceea ce a dus la o rată de patru ori mai mare a naşterilor premature. Există o corelaţie directă între vârsta precoce a mamei - care înseamnă atât o dezvoltare emoţională, cât şi socială, încă incomplete - , şi lipsa accesului la educaţie pentru sănătate şi la servicii medicale, menţionează analiza amintită.



În fiecare an, ţări şi regiuni din întreaga lume organizează evenimente pentru a marca Ziua mondială a contracepţiei, pentru a îmbogăţi cunoştinţele populaţiei privind contracepţia şi îmbunătăţirea educaţiei în ceea ce priveşte reproducerea şi menţinerea sănătăţii sexuale.

