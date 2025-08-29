PSD Iași, scrisoare către Ilie Bolojan: Domnule premier, doar tăiați, demolați, desființați. Duceți România pe drumul greșit. Opriți-vă!

Social-democrații ieșeni atrag atenția că transferul plății indemnizațiilor persoanelor cu dizabilități și ale însoțitorilor către primării va aduce 80% dintre localitățile județului în incapacitate de plată.

PSD Iași mai avertizează că dublarea impozitelor pe case și autoturisme va împovăra populația, fără ca administrațiile să poată oferi servicii mai bune, în timp ce concedierea a 25% dintre angajații primăriilor va bloca funcționarea instituțiilor.

Iată scrisoarea:

„Domnule prim-ministru, măsurile referitoare la administrațiile locale, cuprinse în Pachetul 2, vor paraliza activitatea în primăriile comunelor și orașelor mici. Și vor avea efecte sociale negative pe scară largă, cu implicații mai ales în rândul persoanelor vulnerabile.





Plata indemnizațiilor persoanelor cu dizabilități și a însoțitorilor transferată către primării înseamnă, pe scurt, faliment. 80% dintre localitățile județului Iași vor intra în incapacitate de plată, nu vor putea acoperi aceste costuri. În mediul rural, cei peste 500.000 lei cât înseamnă contribuțiile la nivel local, ca medie anuală, ne pot aduce în situația de a pune lacătul pe primării. Vorbim despre chestiuni sociale și de sănătate publică pe care comunele nu le pot suporta. Din nou, cei năpăstuiți vor suferi cel mai mult.



Creșterea taxelor și impozitelor locale va împovăra și mai mult populația. Oamenii vor plăti impozite aproape duble pentru case și autoturisme, iar primăriile vor fi puse în situația ingrată de a încasa bani suplimentari de la cetățeni fără a putea oferi servicii mai bune. În loc să susțină comunitățile locale, Guvernul creează o presiune fiscală care va adânci nemulțumirea socială și neîncrederea în administrație.



Concedierea a 25% dintre angajații primăriilor va conduce la blocaje în funcționare. Multe administrații operau deja cu o schemă de personal redusă. Cu noile restrângeri, va fi afectată calitatea serviciilor furnizate cetățenilor: salubritatea, urbanismul, serviciile sociale, toate acestea fiind esențiale în fiecare comunitate. Eficientizarea pe criterii clare, pe indicatori de performanță ar fi un lucru firesc, disponibilizările în masă, tăierile din pix sunt fără logică.





Domnule prim-ministru, în ceasul al doisprezecelea, vă solicităm să nu mai aplicați măsuri fără o amplă consultare și fără a identifica cele mai bune soluții. Cererea noastră are în spate sute de mii de ieșeni ale căror vieți vor fi bulversate. Vorbim în numele parlamentarilor, consilierilor județeni și a 47 de primari PSD din județul Iași, dar vorbim și în numele celor din PNL care, deocamdată, nu sunt vocali în spațiul public. Dar împărtășesc aceleași temeri.

Domnule Ilie Bolojan, deși n-am fost de acord, am înțeles că nu e momentul, financiar, să demarăm noi proiecte. Deși n-am fost de acord, am acceptat și renunțarea la investițiile PNRR care nu fuseseră demarate. Deși n-am fost de acord, v-am respectat și decizia privind temporizarea și prioritizarea obiectivelor din programele „Anghel Saligny” și prin Compania Națională de Investiții.

De când ați preluat mandatul de prim-ministru, ați plafonat și tăiat veniturile în sistemul public (salarii, pensii și alocații), ați crescut taxele și impozite, ați majorat contribuțiile. Investițiile sunt pe sponci. Acum concediați oameni și-i puneți în situații de risc maxim pe cei vulnerabili, pe cei cu dizabilități.

Domnule premier, doar tăiați, demolați, desființați. Dar nu investiți, nu creați, nu empatizați. Duceți România pe drumul greșit. Opriți-vă!

Dacă doar acestea înseamnă guvernare – măsuri împotriva oamenilor, împotriva comunităților și împotriva bunului-simț – atunci mai bine ieșim de la guvernare”.

