Data publicării:

PSD Iași, scrisoare către Ilie Bolojan: Domnule premier, doar tăiați, demolați, desființați. Duceți România pe drumul greșit. Opriți-vă!

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Politica
Foto: Inquam Photos / George Călin
Foto: Inquam Photos / George Călin

Organizația Județeană PSD Iași a transmis vineri o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan, prin care critică dur măsurile incluse în Pachetul 2 al Guvernului.

Social-democrații ieșeni atrag atenția că transferul plății indemnizațiilor persoanelor cu dizabilități și ale însoțitorilor către primării va aduce 80% dintre localitățile județului în incapacitate de plată.

PSD Iași mai avertizează că dublarea impozitelor pe case și autoturisme va împovăra populația, fără ca administrațiile să poată oferi servicii mai bune, în timp ce concedierea a 25% dintre angajații primăriilor va bloca funcționarea instituțiilor.

Iată scrisoarea:

„Domnule prim-ministru, măsurile referitoare la administrațiile locale, cuprinse în Pachetul 2, vor paraliza activitatea în primăriile comunelor și orașelor mici. Și vor avea efecte sociale negative pe scară largă, cu implicații mai ales în rândul persoanelor vulnerabile.



Plata indemnizațiilor persoanelor cu dizabilități și a însoțitorilor transferată către primării înseamnă, pe scurt, faliment. 80% dintre localitățile județului Iași vor intra în incapacitate de plată, nu vor putea acoperi aceste costuri. În mediul rural, cei peste 500.000 lei cât înseamnă contribuțiile la nivel local, ca medie anuală, ne pot aduce în situația de a pune lacătul pe primării. Vorbim despre chestiuni sociale și de sănătate publică pe care comunele nu le pot suporta. Din nou, cei năpăstuiți vor suferi cel mai mult. 


Creșterea taxelor și impozitelor locale va împovăra și mai mult populația. Oamenii vor plăti impozite aproape duble pentru case și autoturisme, iar primăriile vor fi puse în situația ingrată de a încasa bani suplimentari de la cetățeni fără a putea oferi servicii mai bune. În loc să susțină comunitățile locale, Guvernul creează o presiune fiscală care va adânci nemulțumirea socială și neîncrederea în administrație.


Concedierea a 25% dintre angajații primăriilor va conduce la blocaje în funcționare. Multe administrații operau deja cu o schemă de personal redusă. Cu noile restrângeri, va fi afectată calitatea serviciilor furnizate cetățenilor: salubritatea, urbanismul, serviciile sociale, toate acestea fiind esențiale în fiecare comunitate. Eficientizarea pe criterii clare, pe indicatori de performanță ar fi un lucru firesc, disponibilizările în masă, tăierile din pix sunt fără logică.

Domnule prim-ministru, în ceasul al doisprezecelea, vă solicităm să nu mai aplicați măsuri fără o amplă consultare și fără a identifica cele mai bune soluții. Cererea noastră are în spate sute de mii de ieșeni ale căror vieți vor fi bulversate. Vorbim în numele parlamentarilor, consilierilor județeni și a 47 de primari PSD din județul Iași, dar vorbim și în numele celor din PNL care, deocamdată, nu sunt vocali în spațiul public. Dar împărtășesc aceleași temeri.

Domnule Ilie Bolojan, deși n-am fost de acord, am înțeles că nu e momentul, financiar, să demarăm noi proiecte. Deși n-am fost de acord, am acceptat și renunțarea la investițiile PNRR care nu fuseseră demarate. Deși n-am fost de acord, v-am respectat și decizia privind temporizarea și prioritizarea obiectivelor din programele „Anghel Saligny” și prin Compania Națională de Investiții. 

De când ați preluat mandatul de prim-ministru, ați plafonat și tăiat veniturile în sistemul public (salarii, pensii și alocații), ați crescut taxele și impozite, ați majorat contribuțiile. Investițiile sunt pe sponci. Acum concediați oameni și-i puneți în situații de risc maxim pe cei vulnerabili, pe cei cu dizabilități.

Domnule premier, doar tăiați, demolați, desființați. Dar nu investiți, nu creați, nu empatizați. Duceți România pe drumul greșit. Opriți-vă!

Dacă doar acestea înseamnă guvernare – măsuri împotriva oamenilor, împotriva comunităților și împotriva bunului-simț – atunci mai bine ieșim de la guvernare”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE. Despre ce a dat explicații
29 aug 2025, 17:42
PSD Iași, scrisoare către Ilie Bolojan: Domnule premier, doar tăiați, demolați, desființați. Duceți România pe drumul greșit. Opriți-vă!
29 aug 2025, 17:24
Concordia, precizări în ajunul adopătrii Pachetului 2 de măsuri fiscale de Guvernul Bolojan
29 aug 2025, 16:45
Motivul pentru care Ursula von der Leyen vine la Constanța. Bogdan Chirieac: N-are nevoie de sprijinul României, cum am putea crede
29 aug 2025, 13:59
Scandal într-o primărie: Viceprimarul acordă audiențe pe o bancă, în curtea instituției
29 aug 2025, 10:51
Arafat intervine în scandalul cu livratorul străin, agresat pe stradă în București
28 aug 2025, 23:16
ParintiSiPitici.ro
„Toți părinții să-și ia copiii și să se uite la acest film de pe Netflix înainte să înceapă școlile și grădinițele!” De ce spun specialiștii că e cea mai bună lecție în lupta cu bullyingul
29 aug 2025, 12:57
Ursula von der Leyen vine în România. De ce a ales Constanța, nu Bucureștiul
28 aug 2025, 21:36
FMI vine la Bucureşti, în septembrie, să negocieze cu Guvernul Bolojan. Care este miza
28 aug 2025, 18:52
Nicușor Dan, prima reacție după agresiunea suferită de livratorul străin
28 aug 2025, 16:34
Guvernul Bolojan taie din bonusurile salariale pentru gestionarii fondurilor UE. Cine sunt cei ce vor primi în continuare
28 aug 2025, 16:23
REPER își alege noua conducere. Cine candidează pentru președinția partidului
28 aug 2025, 10:59
PSD pregătește un pachet propriu de relansare economică, a anunțat Sorin Grindeanu
28 aug 2025, 08:55
Pe cine ar prefera Grindeanu la Primăria Capitalei. Discuție cu Nicușor Dan
27 aug 2025, 21:48
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre
27 aug 2025, 18:40
Ilie Bolojan, discuții la Palatul Victoria cu agenția de rating Moody’s pe tema crizei bugetare
27 aug 2025, 16:51
Politicienii care se tăvălesc de grija Ucrainei, absenți. “Comunistul” Adrian Năstase, singurul prezent / Imaginea asta face cât 1000 de cuvinte
27 aug 2025, 16:39
Sebastian Popescu, prima reacție în scandalul în care e acuzat de pedofilie
27 aug 2025, 16:01
Variante de compromis pentru magistrați. Propunerea Executivului pentru pensionare. Guvernul ar face un pas în spate
27 aug 2025, 15:14
Intervenția lui Nicușor Dan de la Palatul Victoria. Avertismentul lui Bogdan Chirieac ”dacă Ilie Bolojan cedează un milimetru”
27 aug 2025, 16:03
Conflict în coaliție. Pucheanu: Nu vă mai uitați în gura lui Miruță, bate câmpii cu grație
27 aug 2025, 14:38
”Pentru asta s-a dus Nicușor Dan la Guvern”. Ce le-ar fi spus liderilor coaliției de guvernare
27 aug 2025, 12:33
Cine sunt Gabriel Zbârcea și Gabriel Lazurca, propuși de Nicușor Dan la șefia SRI, respectiv SIE - surse/ Alte două nume vehiculate inițial
27 aug 2025, 10:49
Controversă cu vizita-fulger a lui Nicușor Dan la Guvern: 30 de minute și sursele care se bat cap în cap
26 aug 2025, 23:31
Oana Țoiu, ca Răducioiu. A uitat limba română la „Miunich”
26 aug 2025, 22:11
Eugen Orlando Teodorovici candidează la Primăria Capitalei
26 aug 2025, 21:32
Război între Nicușor Dan și Ilie Bolojan! Președintele joacă politic, iar premierul vine cu bomba: Ordonanță de urgență!
26 aug 2025, 21:17
De ce a vorbit Ciprian Ciucu în locul lui Nicușor Dan după ședința fulger din coaliția de guvernare. Miza ascunsă și jocurile politice
26 aug 2025, 19:51
Informații de ultimă oră. Ciucu: Scriu în direct, asumat, nu pe surse, din ședinta Coaliției la care a participat Nicușor Dan
26 aug 2025, 19:00
Președintele Nicușor Dan a ajuns la ședința Coaliției, unde se discută pachetul 2 de măsuri fiscale
26 aug 2025, 17:29
Pucheanu: Ori primarii sunt luați la mișto, ori în ministere nu contează ministrul, ci decid funcționarii
26 aug 2025, 16:43
Apare o nouă agenție de stat. Salariile, în domeniu, ajung și la 20.000 de euro. Cât oferă statul
26 aug 2025, 14:54
Oana Țoiu are un discurs populist, de doi lei și vocabular de compunere școlară-potrivit unui consultant de dreapta, critic al PSD
26 aug 2025, 11:43
Nicușor Dan recunoaște: România nu are acum o strategie adevărată pentru acești români
26 aug 2025, 11:43
Se fac jocurile pentru Capitală. Candidații cu mari șanse pentru București (SONDAJ) și neînțelegerile de culise din coaliție
26 aug 2025, 11:16
Trump crede că mulţi "ar dori să aibă un dictator"
25 aug 2025, 23:32
Nicușor Dan este Traian Băsescu din mandatul al doilea. Strategia președintelui și testul pentru electorat
25 aug 2025, 21:58
Grindeanu, demersuri pentru sprijinul administrațiilor locale. Cu cine s-a întâlnit liderul PSD / foto în articol
25 aug 2025, 17:44
Daniel Zamfir (PSD) îi răspunde lui Cătălin Drulă (USR): Hai că s-a umflat tărâţa-n Drulău!
25 aug 2025, 17:04
PSD va reveni la şedinţele coaliţiei pentru a clarifica măsurile întârziate din pachetul 2
25 aug 2025, 15:19
Bogdan Chirieac, scenariu negru: USR va rupe coaliția și va face praf și pulbere tot. Haosul va guverna România
25 aug 2025, 15:23
Moșteanu îi răspunde lui Chirieac: De unde bani pentru ca românii să facă patru luni armata
25 aug 2025, 14:52
PSD revine la masa coaliției. Grindeanu: Inclusiv aseară m-am întâlnit cu premierul
25 aug 2025, 14:09
Pentru prima oară, un lider PNL avertizează USR că face un joc periculos prin conflictul cu PSD. ”Preocupare excesivă pentru imaginea proprie a miniștrilor USR”
25 aug 2025, 11:26
Fost candidat la președinția României, dus la audieri după ce ar fi racolat un minor - Foto în articol
25 aug 2025, 10:50
Semnalul pe care l-a dat Călin Georgescu astăzi către AUR și Guvern. Bogdan Chirieac: E o poartă deschisă. Ar avea un succes uriaș
25 aug 2025, 12:28
Ordonanța de Urgență care bagă Senatul în ședință astăzi
25 aug 2025, 08:45
Scandalul răsturnării conducerii Romsilva: Ce face astăzi Ministerul condus de Diana Buzoianu
25 aug 2025, 08:34
Ministrul Sănătăţii, mesaj clar pentru medicii de la spitalele de stat: Contractul cu CNAS, prioritar
24 aug 2025, 21:17
Armată de 4 luni pentru români. Chirieac, întrebare cheie pentru Moșteanu și Țoiu
24 aug 2025, 20:34
Cine câștigă Primăria Capitalei în locul lui Nicușor Dan. Chirieac: Nu mă miră! Lumea nu are încredere în el
24 aug 2025, 20:29
Motivul pentru care s-a împrumutat România cu sume uriaşe. Explicaţiile lui Marian Petrache, PNL
24 aug 2025, 17:45
Cele mai noi știri
acum un minut
Gazele naturale, sub lupa UE: Importatorii ar putea fi nevoiți să probeze originea lor
acum 3 minute
Pachet 2 măsuri. Grindeanu: Nu suntem de acord cu o astfel de măsură. E imoral și PSD nu poate susține așa ceva
acum 10 minute
Pericol uriaș de explozie în Ialomița, după descoperirea unei pungi de gaz / Crater de 30 de metri și peste 1.500 de oameni evacuați / video
acum 28 de minute
Noi începuturi și limite după divorț. O discuție sinceră despre durere, vindecare și curajul de a merge mai departe / video
acum 41 de minute
BIAS 2025. Fascinație și riscuri: Lecțiile dure lăsate de cele mai sângeroase airshow-uri
acum 55 de minute
Karol Nawrocki pune Polonia pe harta mondială a dezvoltării tehnologice
acum 1 ora 13 minute
Macron, anunț privind demisia din funcția de președinte al Franței
acum 1 ora 20 minute
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE. Despre ce a dat explicații
Cele mai citite știri
pe 28 August 2025
Karol Nawrocki intră în conflict și cu UE. Președintele naționalist al Poloniei, decizie pentru suveranitatea energetică a țării
pe 28 August 2025
Un curier străin, uimit de ce s-a întâmplat în complexul de pe strada Ajustorului unde venise să facă o livrare
pe 28 August 2025
Lucruri mai puțin știute despre restaurantul „Mărul de Aur”, care a ars joi. Ce se întâmpla în celebrul loc de pe Calea Victoriei
pe 28 August 2025
Ucraina joacă o carte mare. Milioane de ore cu tactici rusești, aur pentru AI-urile occidentale: Cererea e incredibil de mare. Sunt neprețuite pentru orice țară
acum 1 ora 13 minute
Macron, anunț privind demisia din funcția de președinte al Franței
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel