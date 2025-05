PSD a votat pentru ieșirea de la guvernare. Ciolacu demisionează. Primele lui declarații - update

Marcel Ciolacu afirmase anterior că va demisiona din funcție în cursul zilei în cazul în care colegii din partid vor susține retragerea din coaliție. „Dacă colegii mei vor vota să ieșim din coaliție, normal că eu, primul ministru al coaliției, am să îmi depun demisia tot astăzi, la președintele interimar al României”, a declarat acesta înaintea ședinței.

Miniștrii PSD vor rămâne în funcții ca interimari, până la formarea unui nou guvern.

Ciolacu a explicat că principalul motiv al deciziei este nerealizarea obiectivului de a avea un candidat comun al coaliției pentru alegerile prezidențiale. „Unul dintre cele două obiective nu a fost dus la îndeplinire, acela de a avea un candidat comun care să devină președintele României. Domnul Crin Antonescu nu a intrat în turul 2. În consecință, acordul coaliției nu a fost îndeplinit decât parțial”, a precizat liderul PSD.

PSD a mai hotărât că nu va susține deocamdată niciunul dintre cei doi candidați rămași în cursa pentru turul al doilea, George Simion și Nicușor Dan.

"Am văzut votul românilor de ieri. Asta înseamnă că coaliția de guvernare nu are o legitimitate, cel puțin în această componență. Și am propus colegilor mei ieșirea din coaliția de guvernare, care implicit duce la demisia mea din funcția de prim-ministru (...).

A doua decizie, la propunerea a foarte mulți colegi și cu experiență politică din interiorul partidului, am luat decizia de a nu susține public unul dintre cei doi candidați din turul 2.

Fiecare simpatizant al Partidului Social-Democrat va vota cum dorește, după propria conștiință - un lucru care mi se pare corect. Chiar am citit o postare a fostului președinte a României, n-am crezut că o să ajung să-l și invoc și să-i dau dreptate: Viitorul președinte a României are nevoie de poporul român, nu de aranjamente politice", a declarat Marcel Ciolacu după ieșirea din ședință.

"E o perioadă scurtă până se va crea o nouă coaliție, am luat decizia ca miniștrii să rămână să discute cu reprezentanții Partidului Național Liberal, UDMR (...). Eu văd actuala coaliție și e un lucru corect ce-am propus colegilor mei și e un lucru corect ce au decis colegii mei.

Cred că viitorul președinte va decide împreună cu partidele care pot crea o majoritate în Parlament cine va guverna", a mai spus acesta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News