„Creierului nu-i plac grăsimile, cărnurile grele, slănina. Pen­tru un creier în formă, avem nevoie de carne slabă de curcan, de pește slab, dar și de pește gras, de so­mon, fiindcă are acizi grași nesaturați. Avem nevoie de toate semințele posibile, iar România este plină de una din cele mai bune semințe pentru creier: să­mânța de dovleac crudă, care ajută la producerea anumitor neurotrans­mi­țători, responsabili cu starea de bine. Nuca seamănă ea însăși cu creierul uman, este unul dintre cei mai buni sâmburi. Pătrunjelul, us­tu­roiul, busuiocul proaspăt, rozmarinul și plantele aromatice, în general, stimulează activitatea ner­voasă. Creierului îi plac la nebunie și dulciurile, are nevoie de ele. Zahărul însă nu este bun pentru cre­ier, este un drog care creează reacții de depen­dență. Și nici amidonul din făi­noase nu este bun. Tre­buie să ne luăm zahărul din fructe și miere. Citri­cele sunt excelente, fiindcă avem nevoie de canti­tăți mari de vitamina C. Mango și avocado sunt foarte bune. Rodiile și strugurii negri au mulți anti­oxidanți. Și-i mai place creierului ceva, care ne place tuturor: cio­colata! Să-i dăm cacao și cio­colată cât mai pură, mai amăruie, mai neînsiropată. Și un pahar de vin roșu, din când în când”, a spus Vlad Ciurea.

„Să evităm stările conflictuale. Să căutăm armonia. Să stăm cât mai mult la soare”

„Creierul este extrem de sensibil la stările con­flictuale. Așa cum, la nivelul organismului, invidia, răutatea, su­părarea, furia declanșează un ph acid, tot la fel, la nivelul creierului, ele modifică echilibrul chimic, declanșând valuri de „venin”. Să evităm, așadar, stările conflictuale. Să căutăm armonia. Să stăm cât mai mult la soare, la lumină, să mergem la munte, și la mare, să ascultăm cât mai des muzică bună. Și să nu uităm de ceva ce face incredibil de bine cre­ierului nostru: dansul, la nivel de îmbrățișare”, a mai spus, pentru Formula As, Vlad Ciurea. „Am uitat să ne îmbrățișăm, să dansăm, să ne strângem de mână. Ne transformăm în niște mici roboței, ușor, ușor, ne dezumanizăm. În fața acestor realități, nu am decât un sin­gur îndemn. Să ne întoarcem la noi în­și­ne și la natură”, a mai zis acesta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News