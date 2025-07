Ce ar fi făcut Vasile Marica (Sed Lex) dacă era premier. Guvernarea începe de jos, nu de la Vila Lac. Lecția sindicalistului

Întrebat cum ar fi procedat în fața unui deficit de 9,3%, dacă ar fi fost prim-ministru, liderul sindical a afirmat că prioritatea unui prim-ministru trebuie să fie construcția unei direcții proprii, autentice, în jurul căreia să adune cei mai competenți oameni. „Cel mai important lucru pentru un premier este să aibă o viziune. A lui. Ca să poată să aducă oamenii pe care poate să-i folosească în primul rând. Adică economiștii, oamenii care să-l asculte. Să aibă o viziune, să-l întrebe despre viziunea lui, să vadă dacă este corectă viziunea lui. Adică dacă mergi numai pe o latură, fără oameni din toate mediile... eu aș fi chemat și inclusiv de la AUR. Băi, care e viziunea voastră?”, spune acesta.

În opinia sa, în loc să se izoleze în cercuri privilegiate, liderii politici ar trebui să fie deschiși dialogului cu toate forțele politice și să-și asume deschis planurile pe care le au pentru țară. „Chestiunea asta nu mă ajută pe mine cu nimic. Că stau ei la Vila Lac 6. Du-te, domnule, stai la tine la partid, acolo. Și aia e o sfidare, care mă costă și pe mine, ca lider de sindicat, că și pe mine mă înjură ăștia: uite, toți sunt la fel. Că lumea te confundă. I-aș fi chemat pe toți: băi, uite, e viziunea mea despre ce am de făcut în țara asta. Am o viziune de 2-3-5 ani. Dacă ești un om care ai trăit în mediul ăsta, avem 9%, ce părere ai tu, ce părere ai tu, dar fiți serioși. Și iei o decizie. Ai de luat o decizie de genul ăsta? Ieși și spui: șase luni de zile trebuie să face treaba asta. Cinci plângeri penale etc. Cine-i vinovatul? Nu poți să ieși așa, să spui că nu știi de nimeni vinovat. N-ai cum”, explică acesta.

Chestionat dacă nu ar fi potrivită comanda unui audit sindical comparativ, prin care să se vadă cum stă România față de celelalte state UE în privința numărului de bugetari și a costurilor, liderul Sed Lex a explicat că, dincolo de statistici și rapoarte, România are nevoie să-și construiască propria direcție, adaptată nevoilor sale. „Eu nu cred că asta este o soluție. Noi trebuie să avem propria noastră viziune”, arată el.

Pentru a-și întări argumentul, Marica a recurs la o comparație inspirată din viața personală, amintind de modul în care familia sa a reușit să gestioneze lipsurile materiale. „Iarăși spun, eu sunt neaoș dintr-o familie de oameni simpli, m-au crescut foarte bine: domnule, noi n-am avut bani. Dar puneam roșii, puneam castraveți, creșteam porc, duceam cu vaca, părinții mei m-au învățat treaba asta pentru că n-aveam bani”, amintește el.

Tot astfel, el consideră că prioritățile unui guvern ar trebui să fie simple și firești, la fel cum sunt în orice familie responsabilă. „O țară care n-are bani și nu a investit... Prima dată când vii acasă, ce întrebi? Ce mâncăm? Apoi... Copiii sunt bine? Au venit? Sunt. Apoi... Dar mama, tata, că știu că aveau probleme cu inima? Astea sunt cele trei întrebări esențiale în orice familie. Zic eu”, arată liderul Sed Lex.

Pentru Vasile Marica, aceste trei întrebări trebuie să devină fundamentul oricărei guvernări, indiferent de culoarea politică. „Asta este prima concentrare a oricărui guvern. Să dau de mâncare ieftin nației mele, să aibă siguranța mâncării, să am sănătate... Restul cu administrația și cu celelalte cade din bogăția nației. Ce pot să ofer ca servicii? Și începi după aceea să construiești. Așa aș construi România”, concluzionează acesta.

