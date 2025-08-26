Data actualizării: | Data publicării:

Președintele Nicușor Dan a ajuns la ședința Coaliției, unde se discută pachetul 2 de măsuri fiscale

Autor: Anca Murgoci
Agerpres
Agerpres

Președintele Nicușor Dan este prezent la ședința Coaliției, unde se discută pachetul 2 de măsuri fiscale.

Nicușor Dan a ajuns la ședința cu liderii coaliției. Președintele participă la ședința de la coaliției alături de liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai Minorităților naționale. Întâlnirea are loc în contextul negocierilor prelungite pe marginea pachetului 2 de reforme fiscale. Nicușor Dan discută cu Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.

După eșecul discuțiilor de luni, când nu s-a ajuns la niciun acord final, liderii politici reiau astăzi negocierile pentru a stabili măsurile vizate de Executiv în administrația publică locală și o serie de decizii fiscale.

Printre subiectele sensibile aflate pe masa discuțiilor se află și nivelul capitalului social al firmelor.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că intenționează să își asume răspunderea în fața Parlamentului pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri. Cel mai probabil, procedura va avea loc vineri. Ulterior, opoziția va avea la dispoziție trei zile pentru a depune o moțiune de cenzură. În cazul în care moțiunea nu trece, măsurile vor fi considerate adoptate automat de Parlament.

Președintele Nicușor Dan a ajuns la ședința Coaliției, unde se discută pachetul 2 de măsuri fiscale
26 aug 2025, 17:29
