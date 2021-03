Preoții din Alba au inițiat o campanie de donare de sânge. Se așteaptă la o mie de donatori

”De astăzi, desfășurăm o campanie de donare de sânge, împreună cu Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia. Este a patra acțiune de acest fel, la care participă preoți din tot județul. Pe lângă gestul frumos de a ajuta semenii aflați în suferință, ei vor promova donarea de sânge în rândul oamenilor din parohiile lor. Zilnic, în spitale, se fac transfuzii de sânge. Pentru a fi posibil acest lucru, este nevoie ca oamenii să doneze sânge constant. Se știe că la ora actuala, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva. Lipsa de sânge poate duce la pierderea vieții bolnavilor, de asemenea la amânarea unui număr mare de intervenții chirurgicale. Anul trecut a scăzut numărul donatorilor, fiind variații de la o lună la alta, ceea ce ne-a pus în dificultatea de a asigura necesarul de sânge solicitat de spitale. În această săptămână, de exemplu, numărul donatorilor a scăzut la mai mult de jumătate, față de media zilnică. Dacă acest trend descendent persistă, pentru noi va fi foarte dificil să asigurăm stocurile de sânge la spitale”, a declarat Savu Oana, medic director, conform ziarulunirea.ro.

Peste o mie de donatori

”Aceasta este prima acțiune din cadrul campaniei ”Salvează viața, donează sânge!”, inițiată de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, la nivelul celor două județe ale Parohiei Alba și Mureș. Campania se desfășoară în fiecare an, în parteneriat cu Centrele de Transfuzie Sangvină Alba și Mureș și sub coordonarea celor zece părinți protopopi din protopopiate. În anul acesta, ne așteptăm, ca în fiecare an, să participe peste 1000 de donatori, preoți și mireni. Campania „Salvează viața, donează sânge!” demarează în Arhiepiscopia noastră, în fiecare an, în luna martie, luna pentru viață. Este luna în care promovăm, prin diferite activități, valoarea vieții și a familiei, valoarea solidarității cu cei care sunt în boală și în suferință, cum este cazul astăzi, și care, la propriu, au nevoie de jertfa noastră de sânge. Astăzi au participat la această acțiune preoți din Protopopiatele Alba Iulia, Blaj și Aiud, iar în zilele următoare vor fi inițiate acțiuni similare în celelalte Protopopiate”, a declarat Părintele Nicolae Ignat, consilier social în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei.