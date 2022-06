Pioneze, cuie, agrafe şi-o bucată dintr-o balama. Asta au scos medicii din stomacul unui pacient

Pacientul, care suferă de afecţiuni psihice, a înghiţit trei pioneze, un cui, două agrafe, o parte dintr-o balama de uşă, o brăţară de mână, o monedă, precum şi o bucată de metal, parte a unui termometru de cameră care conţinea mercur. "În cursul săptămânii trecute, o parte din echipa de endoscopie a Spitalului Judeţean Suceava, formată din medicii gastroenterologi Rami Ababneh, Bucatariu Sidonia, Golea Andreea, asistenta Olariu Mirela, s-au confruntat cu un caz mai puţin obişnuit: un bărbat de aproximativ 55 de ani cu tulburări psihice a ingerat mai multe obiecte, unele ascutiţe, care puteau provoca complicaţii digestive, precum perforaţie intestinală sau ocluzie intestinală, şi trebuiau scoase, prin endoscopie digestivă superioară, cât mai repede, atât timp cât încă se mai aflau în stomac şi prima parte a intestinului subţire al pacientului", au precizat oficialii spitalului din Suceava.



Aceştia susţin că nu este primul caz de acest fel, dar "este primul caz în care s-au extras atât de multe obiecte". Intervenţia echipei medicale a durat aproximativ trei ore. Ulterior intervenţiei, pacientul a fost monitorizat în Unitatea de Primiri Urgenţe, după care a fost transferat pentru supraveghere la spitalul din Vatra Dornei, bărbatul fiind, de loc, din această localitate.

Cei mai ciudaţi "înghiţitori" din lume

Printre cele mai ciudate lucruri găsite vreodată în stomacul unui om se numără un ghem de păr de aproape 5 kilograme, bucăți de avion, de bicicletă și chiar broaște și șoareci vii. The New England Journal of Medicine a scris în noiembrie 2007 cum doctorii au scos din stomacul unei americance de 18 ani un ghem de păr ce cântărea aproape 5 kilograme, după ce fata s-a prezentat la urgență acuzând dureri abdominale acute. Doctorii au descoperit, folosind o cameră video, că ghemul de păr îi ocupă aproape întreg stomacul. Pacienta a recunoscut că are ciudatul obicei de a-și mânca propriul păr, o boală numită tricofagie. Doctorii au încercat întâi să facă mici incizii pentru a îndepărta ghemul, însă au decis în cele din urmă să facă o operație normală pentru a fi siguri că nu mai rămâne niciun fir de păr.

