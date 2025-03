Percheziții și conspirații: Șoșoacă sare în apărarea lui Makaveli. Ministerul Afacerilor Interne vine cu lămuriri în scandalul zilei

Ministerul Afacerilor Interne are o replică pentru Diana Șoșoacă. Europarlamentara SOS a zis că: „Într-o acțiune fără precedent, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a ordonat percheziții domiciliare menite să lovească în Partidul S.O.S. România, iar printre cei vizați se află și cunoscutul influencer Makaveli, care este consilier al unui senator al Partidului S.O.S. România”.

Diana Șoșoacă a mai spus: „Astăzi, 20 martie 2025, opinia publică din România este martora unui act flagrant de abuz de putere comis de către autoritățile statului, sub conducerea directă a ministrului de interne Cătălin Predoiu, a ministrului justiției Radu Marinescu și a procurorului general Alex Florin Florența”.

Percheziţii de amploare au avut loc, joi dimineața, în toată țara în dosarul finanțării campaniei lui Călin Georgescu. Mai mulţi influenceri, interlopi și afaceriști au fost vizați de cercetări pentru infracțiunea de corupere a alegătorilor. Anchetatorii au ridicat medii de stocare și diferite acte.

Ministerul Afacerilor Interne a venit cu o replică ca urmare a informațiilor false transmise recurent în spațiul public, inclusiv de Diana Șoșoacă, privind activitatea MAI:

„1. Respectarea legalității și principiilor statului de drept

Ministrul Afacerilor Interne nu are atribuții în a stabili, ori dispune percheziții sau activități de cercetare penală. Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, acționează exclusiv în limitele legii și sub coordonarea organelor judiciare care au atribuții în acest sens. Orice activitate de percheziție este desfășurată sub coordonarea unității de parchet competente în caz și doar în baza mandatelor emise de instanțele de judecată.

2. Activitățile de cercetare penală se fac conform legislației în domeniu

Acțiunile judiciare la care se fac referiri recurente în legătură cu diverse proceduri și dosare judiciare, se desfășoară în cazul dosarelor penal care privesc documentarea activității infracționale a unor persoane fizice. Orice suspiciune rezonabilă, bazate pe probe și indicii, cu privire la săvârșirea unor fapte de natură penală, impune declanșarea unor investigații penale, conform legislației în vigoare. Aceste investigații nu au și nu pot avea caracter politic, ci exclusiv judiciar și legal.

Pentru transparență, în condițiile legii, de-a lungul timpului, Inspectoratul General al Poliției Române a comunicat public detaliile privind orice activități profesionale polițienești desfășurate, de exemplu, în cazul de mai jos.

Comunicatul este acesta: La această oră, polițiștii din cadrul I.G.P.R. – Direcția de Investigare a Criminalității Economice și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmărire Penală coordonează efectuarea a 17 percheziții domiciliare, în municipiul București și județele Brașov, Botoșani, Călărași, Dolj, Galați, Giurgiu, Maramureș, Mureș și Timiș, la locuințele unor persoane fizice, într-un dosar penal, în care se efectuează urmărirea penală cu privire la săvârșirea infracțiunii de coruperea alegătorilor. Cercetările vizează documentarea activității infracționale a persoanelor vizate.

La acțiune participă polițiști din cadrul I.G.P.R. – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul Institutului Național de Criminalistică, Brigăzii Speciale de Intervenție ,,Vlad Țepeș” a Jandarmeriei și inspectoratelor de poliție Brașov, Botoșani, Dolj, Galați, Maramureș, Mureș și Timiș.

3. Afirmațiile privind caracterul „ilegal” al perchezițiilor

Toate acțiunile derulate de structurile MAI se desfășoară cu respectarea strictă a prevederilor legale. Perchezițiile sunt autorizate de judecători, în baza unor probe și suspiciuni rezonabile, iar procedurile urmate respectă normele Codului de Procedură Penală.

Ministerul Afacerilor Interne reafirmă angajamentul său pentru respectarea legalității, a drepturilor fundamentale ale cetățenilor și a statului de drept. Acțiunile instituțiilor statului nu sunt dictate de agende politice, ci de necesitatea aplicării legii în mod echitabil. Orice cetățean are dreptul de a contesta în instanță orice măsură pe care o consideră abuzivă, iar sistemul judiciar oferă toate garanțiile necesare pentru respectarea drepturilor individuale.

MAI condamnă orice dezinformare care poate induce panică în rândul opiniei publice și subliniază că instituțiile statului nu se vor lăsa influențate de presiuni politice în aplicarea legii”.

