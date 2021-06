Pentru cei care nu cred în știință. Vasi Rădulescu: Nu știu cum veți mai pune capul pe pernă noaptea

Medicul și scriitorul Vasi Rădulescu are un mesaj pentru cei care nu cred în știință.

Potrivit medicului, mesajul său va atrage două categorii de oameni: pe cei care cred în știință, medicină, genetică, pe cei care nu cred în genetică, medicină, știință în general.

„Pe cei care cred în știință, medicină, genetică – cinste vouă. Pentru voi, lucrurile merg pe firul logicii, aveți încredere în experți, în cercetători, în medici, vedeți clar progresele făcute în ultima vreme. Voi aveți încredere în tehnologia ARN mesager (genetică) și observați deja efectele pozitive uriașe prin intermediul vaccinurilor ce au la bază această inovație. Voi, prin intermediul comunicatorilor din știință, ați aflat că ARN mesager va sta la baza multor terapii în viitor. Voi vă vaccinați și, prin umărul pus, duceți la controlul pandemiei. Voi nu picați în plasa conspirațiilor și cel mult vă amuzați când vedeți așa ceva. Voi aveți un anumit nivel de educație și neuronii vă merg bine, au conexiuni sănătoase, știu ce să caute, cum să caute, cum să interpreteze o informație.

2. Pe cei care nu cred în genetică, medicină, știință în general. Articolul le pare dedicat lor. Pentru voi, nu am un mesaj tăios, nu am insulte, nu am bobârnace. Voi preferați să tratați un cancer cu amestec din plante luat din grupuri de leacuri băbești, pentru că medicii sunt vânduți big farma și omoară oameni prin chimioterapie. Voi credeți că pandemia e o mare conspirație. Voi credeți că vaccinurile sunt făcute să controleze oamenii cu cipuri, să-i omoare. Voi credeți că ARN mesager a apărut ca să dea mutații și să aibă unii acces la ADN. Sincer, acestea nici măcar nu sunt crezuri, ci convingeri. Când informația e puțină, convingerile clare devin regulă a vieții. V-aș dori să vă informați din surse bune, să lăsați televizorul, să vă puneți întrebări serioase despre conduita voastră. Să începeți cu cărți simple de medicină explicată pe înțelesul tuturor, să construiți treptat o educație, apoi veți vedea cum se luminează totul. E problema voastră în definitiv dacă tratați cancerul cu bicarbonat de sodiu sau zeamă de varză, pentru că efectele negative tot în voi vor apărea, în sensul că vă ratați șansa la un tratament timpuriu și corect, testat și răstestat. E problema voastră dacă vă vaccinați sau nu, dar dacă faceți o formă gravă de boală, tot în sistemul bazat pe știință ajungeți. Sau dacă dați cuiva drag și-l pierdeți, nu știu cum veți mai pune capul pe pernă noaptea. Pare problema voastră în aparență, dar repercusiunile cad în cei de lângă și-n sistem, în societate.

Nu știm totul în medicină. Dar atât cât știm ne permite să controlăm, prevenim, diagnosticăm, tratăm niște boli.

Ele făceau ravagii în trecut. Ziua de mâine poate ne va aduce leac pentru multe cancere, vaccinuri pentru multe afecțiuni grave, metode noi de diagnostic precoce. Toate cu ajutorul geneticii, științei, medicinei. E ușor să întoarcem spatele, să nu credem în aceste lucruri, dar, cu toată sinceritatea, e o poziție greșită. Ne putem întoarce spre știință și chiar o putem ajuta. Cum? Crezând în ea. Simplu”, a scris Vasi Rădulescu pe drvasiradulescu.ro.