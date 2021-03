Panică după creșterea continuă a Euro. Profesorul Coșea, avertisment: Trebuie luată foarte în serios. Asta face rău!

Pe 10 martie, moneda euro atinsese al şaselea maxim istoric consecutiv, 4,8866 lei. Profesorul Mircea Coşea atrage atenţia asupra unor cauze interne care nu trebuie ignorate de autorităţi.

"Eu cred că trebuie luată foarte în serios această creştere. Am citit mai multe comentarii ale reprezentaţilor Băncii Naţionale, care încearcă să ne liniştească şi să ne spună că este un efect al situaţiei zonale, că ar fi scăzut şi zlotul şi forinţul, şi deci ar trebui să ne încadrăm în această zonă. E şi asta adevărat!

Dar eu cred că ar trebui să ne gândim foarte serios că apar nişte elemente de situaţie internă. Să nu uităm că în această perioadă există încă un important import de produse. Toate încercările făcute au rămas fără efect. Deşi rezultatele din luna ianuarie pot avea efect la nivelul balanţei comerciale, e îngrijorător că deficitul rămâne mare", a declarat Mircea Coşea pentru DC NEWS.

România, privită cu neîncredere în lume. Posibile eşecuri la fondurile europene

"În al doilea rând, trebuie să ne gândim că există o anumită neîncredere faţă de România pe plan internaţional. Sau a existat până acum vreo săptămână. Pentru că era una dintre ţările care nu avea buget, niciun fel de element de lămurire a orizontului în care merge, iar la asta se adaugă o anumită grijă a investitorilor faţă de faptul că România nu reuşeşte să aibă un PNRR bun. Asta înseamnă că s-ar putea să avem anumite eşecuri în legătură cu atragerea fondurilor europene", a mai spus profesorul de economie.

Anunţurile lui Lazea panichează românii. Rezerve de euro

Specialistul a criticat declaraţiile lui Valentin Lazea, de la BNR, dar a făcut şi o previziune cu privire la creşterea monedei euro.

"Apare o anumite criză de lichidate pe piaţă, mai ales la persoanele fizice. În condiţiile astea, există un mai mare apetit pentru cumpărarea de euro. Lumea îşi face anumite rezerve, e mai îngrijorată de viitor. Anunţurile apocaliptice ale BNR, prin vocea domnului Lazea, care învaţă Guvernul să taie în stânga şi în dreapta şi să pună noi impozite duc la aceste lucruri. Deşi nu am date, am convingerea că apetitul pentru euro la nivelul populaţiei creşte. Cred că ar trebui să existe o mai mare atenţie la ce se întâmplă în interiorul ţării. Explicaţiile cu ce se întâmplă la nivel internaţional sunt bune, dar nu trebuie să acopere faptul că România nu are încă o capacitate vizibilă de a stabiliza cursul. Nu cred că vom avea o trecere a euro peste 5. Dar ridicarea asta crează panică, iar asta face rău", a concluzionat Mircea Coşea.

VEZI Valentin Lazea, BNR: România, un sfert din an trăiește din împrumuturi. Nu există plăți gratuite