OMS: Cazurile de tuberculoză cresc pentru prima dată în ultimii ani. Care sunt cauzele

Agenția de sănătate a ONU a declarat că peste 10 milioane de oameni din întreaga lume s-au îmbolnăvit de tuberculoză în 2021, o creștere cu 4,5% față de anul precedent. Aproximativ 1,6 milioane de oameni au murit, mai susține OMS, scrie AP News.

OMS a mai spus că restricțiile legate de COVID-19, inclusiv blocajele și protocoalele de distanțare fizică, au împiedicat, de asemenea, serviciile de tratare a tuberculozei și ar fi putut determina unii oameni să nu meargă la unitățile de sănătate de teama să nu se îmbolnăvească de coronavirus.

Oficialii au adăugat că scăderea economiei globale a fost, de asemenea, un factor, spunând că aproximativ jumătate din toți pacienții cu TBC și familiile lor se confruntă cu ”costuri totale catastrofale” din cauza tratamentului lor. OMS a cerut ca mai multe țări să acopere toate cheltuielile cu diagnosticarea și tratamentul tuberculozei.

După COVID-19, TBC este cea mai mortală boală infecțioasă din lume

Este cauzată de bacterii care afectează de obicei plămânii. Germenii se răspândesc în mare parte de la o persoană la alta în aer, cum ar fi atunci când o persoană infectată tușește sau strănută.

TBC afectează mai ales adulții, în special cei care sunt subnutriți sau au alte afecțiuni precum HIV; peste 95% din cazuri sunt în țările în curs de dezvoltare.

Potrivit raportului OMS, doar una din trei persoane cu TBC rezistentă la medicamente primesc tratament.

”TBCul rezistent la medicamente este vindecabil, dar în mod alarmant, cazurile sunt în creștere pentru prima dată în ultimii ani”, a spus dr. Hannah Spencer, care lucrează cu Medicii fără frontiere în Africa de Sud. ”Este urgent ca tratamentele mai scurte, mai sigure și mai eficiente să fie extinse acum.”

Spencer a cerut scăderea prețurilor tratamentului TBC, astfel încât un curs complet de tratament să nu coste mai mult de 500 de dolari.

Ucraina a avut una dintre cele mai grave epidemii de tuberculoză din lume chiar înainte ca Rusia să invadeze țara în februarie. Experții în sănătate se tem că incapacitatea pacienților de a fi tratați ar putea alimenta creșterea tuberculozei mai rezistente la medicamente în întreaga regiune.

În timp ce pacienții cu TBC strămuți de război pot solicita îngrijiri în Ucraina, țara s-a confruntat cu o penurie de medicamente cheie, iar autoritățile se confruntă cu provocări în a ține evidența pacienților.

