Oficial: Ce au discutat Nicușor Dan și Donald Trump. „Dumnezeu să binecuvânteze prietenia durabilă dintre România și SUA!”

„Sunt onorat că am discutat cu președintele SUA și îi mulțumesc pentru felicitările calde și pentru leadershipul său puternic”, a scris Nicușor Dan.

Președintele României a subliniat că Statele Unite reprezintă „cel mai apropiat aliat și partener strategic vital” al României, reafirmând angajamentul ferm pentru consolidarea Parteneriatului Strategic dintre cele două țări.

„Am reafirmat angajamentul meu de neclintit pentru aprofundarea Parteneriatului Strategic pe toate prioritățile comune”, a declarat președintele. În finalul mesajului, Nicușor Dan a transmis că așteaptă cu încredere cooperarea apropiată cu președintele Trump și noua administrație de la Washington: „Dumnezeu să binecuvânteze prietenia durabilă dintre România și SUA!”

Honored to speak with @POTUS and thank him for his warm congratulations and strong leadership.

The U.S. is Romania’s closest ally and vital strategic partner.

I reaffirmed my steadfast commitment to deepening our Strategic Partnership across all shared priorities.

I look forward…