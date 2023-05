O nouă teorie câștigă teren printre oamenii de știință: Chiar s-a pictat Michelangelo ca Dumnezeu, în Capela Sixtină?

O nouă teorie câștigă teren printre oamenii de știință în Arta Renașterii, care sugerează că Michelangelo, celebrul maestru din spatele frescei din tavanul Capelei Sixtine, s-ar fi putut portretiza pe sine ca Dumnezeu, potrivit The Wall Street Journal.

”Creația lui Adam” este o caracteristică emblematică a numărului mare de imagini care apar pe tavanul Vaticanului. Există peste 300 de personaje biblice în acest spațiu de 464 de metri pătrați, dar imaginea lui Dumnezeu, înfățișată ca un bărbat în vârstă, cu o barbă curgătoare, îmbrăcat într-o mantie și arătând cu degetul către Adam, este cel mai faimos dintre toate. Imaginea a fost venerată și celebrată de secole și este probabil caracteristica pe care turiștii o caută atunci când vizitează capela.

Fresca a fost, de asemenea, sursa multor speculații și interpretări de-a lungul anilor. De exemplu, o idee populară a apărut în 1990 care sugerează că imagine cu formă neobișnuită din spatele lui Dumnezeu descrie în secret creierul uman.

Conform acestei idei, sugerată de Frank Lynn Meshberger, Michelangelo a înțeles că geniul său creator provine din creier și nu din mâini și că intelectul este un dar de la Dumnezeu. Meshberger a analizat fresca și a cartografiat creierul pentru a arăta cum se potrivesc cu perspectiva lui.

Deci, mai degrabă decât să-i ofere lui Adam scânteia vieții, așa cum ne-ar face să credem interpretarea tradițională a scenei, Dumnezeu transmite și omenirii scânteia intelectului.

O nouă teorie

În această ultimă lucrare, Adriano Marinazzo, curator al proiectelor speciale la Muzeul de Artă Muscarelle din Virginia de la The College of William & Mary, crede că are dovezi că Michelangelo s-a pus de fapt în rolul lui Dumnezeu în această imagine.

Marinazzo, care a făcut mai multe descoperiri importante cu privire la Michelangelo în trecut, crede că a găsit dovezi ale acestei legături în timp ce examina un sonet pe care artistul l-a scris între 1509 și 1511. În sonet, Michelangelo se plânge de modul în care lucrarea Sixtină îl epuiza și arăta frustrare.

În marginile acestui sonet, există o schiță neobișnuită al unui bărbat care stă cu picioarele încrucișate în timp ce se ridică să picteze o față pe tavan deasupra lui.

Descriere: Acest doodle îl arată pe Michelangelo pictând un fel de figură grotesc pe un tavan, dar Marinazzo crede că, dacă îl înclini, arată asemănător cu imaginea lui Dumnezeu din Creația lui Adam. Credit imagine: Michelangelo de la Wikimedia Commons ( domeniu public )

Potrivit lui Marinazzo, dacă rotiți imaginea astfel încât să fie pe o parte, ea devine ciudat de asemănătoare cu poziția lui Dumnezeu în ”Creația lui Adam”.

”S-a ascuns în tavan”, a spus Marinazzo pentru The Wall Street Journal într-un interviu. ”Fața este idealizată pentru că Michelangelo era conștient de nasul lui zdrobit, dar acesta este cel mai aproape de a se prezenta ca divin.”

Ideea lui Marinazzo este interesantă și cu siguranță s-ar potrivi cu alte lucrări care sugerează că lui Michelangelo îi plăcea să se includă în opera sa, dar nu a convins pe toată lumea. Încă nu există dovezi care să susțină această interpretare specifică, dar un număr de cercetători semnificativi văd meritul în ea.

În special, ele subliniază simțul umorului al lui Michelangelo, care este adesea trecut cu vederea de către istorici. De asemenea, artistul era extrem de îndrăgostit de sine, după cum a spus Gary Radke, expert în Renașterea italiană la Universitatea Syracuse, pentru The Wall Street Journal.

”Michelangelo avea un ego peste măsură de ridicat, a explicat Radke, ”deci toată arta lui era autobiografie pentru el. A fost un artist modern în acest fel.”

