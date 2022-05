O fotografie realizată de NASA, pe Marte, pare să arate semne clare ale civilizației extratereste

O presupunere despre lumea extraterestră continuă să-i preocupe pe toți curioșii de existența vieții pe alte planete. Deși oamenii de știință nu au reușit să găsească dovezi valide, imaginile de explorare spațială deseori întăresc credințele iubitorilor de conspirații.

O fotografie specială publicată de NASA a deschis un șir de teorii despre viața dincolo de Pământ.

NASA found something that looks like a Door In Mars #space @elonmusk pic.twitter.com/57ZTd4MbBG