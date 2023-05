O fosilă dezvăluie un nou secret: Ardeii iuți există de mult mai mult timp decât se credea

Până acum, oamenii de știință credeau că ardeiul iute a evoluat în America de Sud, cu cel mult 15 milioane de ani în urmă, dar studiul acestei fosile i-a împins semnificativ existența înapoi cu cel puțin 50 de milioane de ani în urmă, potrivit Fanpage.

Ca membru al Solanaceae, fosila ar putea astfel redefini geografia și cronologia evolutivă a acestei familii de plante, dezvăluind scenarii alternative de origine și difuzie.

Fosila a fost descoperită în zona Green River, o comoară geologică de-a lungul a ceea ce este acum râul Green din Colorado, Wyoming și Utah.



Fosila care a condus la aceste noi concluzii face parte dintr-un grup de descoperiri din colecțiile Muzeului de Istorie Naturală a Universității din Colorado, descoperite inițial în anii 1990, deși identitatea sa exactă a rămas un mister de zeci de ani.

We recently described two new fossil species, one similar to the tomatillo tribe and the second one closely related to the chili peppers. ???????? pic.twitter.com/4so0eYePqI