Numirile la SRI și SIE, blocate politic în negocieri? Nicușor Dan dă de înțeles că nu a ajuns la o înțelegere cu majoritatea parlamentară

Tensiunile și discuțiile din jurul desemnării viitorilor șefi ai serviciilor de informații din România rămân, pentru moment, în zona speculațiilor. Președintele Nicușor Dan a transmis că nu va oferi detalii concrete până când nu va exista o înțelegere clară cu majoritatea parlamentară.

„Pentru toată discuția relativă la șefii serviciilor, în momentul în care va exista o înțelegere între mine și reprezentanții majorității din Parlament, o să aveți vești. Până atunci, suntem la nivel de speculații”, a precizat șeful statului.

Întrebat de reporterii de la Chișinău cum s-au făcut analizele și dacă au fost evaluate CV-uri ale unor posibili candidați, Nicușor Dan a evitat să ofere detalii, explicând că, în actualul context, stabilitatea este esențială pentru România. „Până la momentul la care, cum v-am spus, va exista o înțelegere, pentru că nu suntem... Cred că stabilitatea e importantă pentru România în momentul acesta. Deci nu suntem într-o situație în care să ne permitem să facem jocuri, președintele trimite, Parlamentul refuză. Deci, în momentul în care o să fac propunerea oficială, o să fiu sigur că Parlamentul va vota. Și până în momentul acela, de la mine nu o să aveți informații despre ce-am discutat în culise. Până la momentul respectiv, de la mine nu o să obțineți mai multe informații”, a punctat acesta.

Declarațiile președintelui vin în contextul în care, în spațiul public, au apărut nume vehiculate pentru conducerea SRI și SIE, între care Marius Lazurca, Mircea Abrudean, Gabriel Zbârcea, Florin Vlădică și Valentin Naumescu.

Premierul Ilie Bolojan a intervenit la rândul său pe acest subiect, insistând asupra respectării procedurilor și a dialogului politic. „Nu fac comentarii legat de știri care apar pe surse și nici nu am transmis niciodată astfel de știri. Ceea ce vă pot spune este că pentru conducerea serviciilor de informații există o procedură stabilită prin legislație: președintele României face aceste propuneri, iar Parlamentul le aprobă. Prin urmare, în momentul în care se va considera de către domnul președinte că e un moment potrivit, cu siguranță va avea un dialog cu reprezentanții partidelor politice din Parlament, în așa fel încât să se creeze o majoritate pentru ca, odată o propunere făcută, ea să aibă într-adevăr șansa să fie validată”, a afirmat premierul.

Bolojan a mai subliniat că în perioada următoare va fi inevitabilă găsirea unei soluții pentru stabilitatea conducerilor serviciilor. „Sunt convins că, în perioada următoare, mai devreme sau mai târziu, vor avea loc aceste discuții și se va găsi o formulă pentru ca și serviciile de informații să aibă conduceri stabile, care să gestioneze această activitate în anii următori”, a declarat el.

Întrebat despre profilul celor care ar trebui să preia frâiele instituțiilor, premierul a refuzat să intre în detalii, dar a punctat importanța loialității și a orientării strategice clare. „Să mă apuc să fac acum comentarii legat de simpatii, de antipatii, cred că nu este cazul. Cei care ocupă poziții foarte importante în statul român trebuie să fie niște oameni loiali acestei țări și să se gândească sigur la interesele strategice ale României și să fie în serviciul țării noastre”, a spus Bolojan.

În privința întrebării dacă viitorii șefi trebuie să aibă o orientare euroatlantică certă, premierul a răspuns tranșant: „Sunt convins că se va găsi o soluție înțeleaptă pentru aceste propuneri, dar acum, mai mult de atât, nu pot să fac alte comentarii”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News