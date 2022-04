Nou tratament împotriva cancerului. "Elimină complet proteinele dăunătoare"

A fost înfiinţat un centru, în Londra, prin donaţie filantropică, pentru a exploata noi tehnici promiţătoare privind tratamentul cancerului. Cincisprezece cercetători vor lucra la Centrul pentru degradarea proteinelor, care a fost înfiinţat prin intermediul unei donaţii de 9 milioane de lire sterline către Institutul de Cercetare a Cancerului, din Londra, de către filantropii David şi Ruth Hill, potrivit The Guardian.



Multe dintre medicamentele moderne împotriva cancerului acţionează prin blocarea funcţiei proteinelor dăunătoare, a declarat profesorul Ian Collins, şeful noului centru. Totuşi, această tehnică este diferită, a adăugat el. Ea le elimină complet, potrivit Mediafax.



"Celulele noastre au evoluat o tehnică foarte eficientă pentru a elimina proteinele dăunătoare. Aceasta face parte din activitatea zilnică a vieţii. Cu toate acestea, procesele de degradare a proteinelor din celulele noastre recunosc doar un anumit număr de proteine. Ştiinţa a găsit acum o modalitate de a adăuga la acest număr, de a pune steaguri pe noi proteine pe care celula nu le-ar atinge altfel, dar despre care acum ne dăm seama că sunt dăunătoare şi implicate în dezvoltarea tumorilor”.

Lenalidomida îmbunătățește calitatea vieţii pacienţilor





"Un prim exemplu al acestei abordări este oferit de medicamentul de degradare a proteinelor, lenalidomida, care este utilizat pentru tratarea mielomului, un cancer al sângelui, şi care s-a dovedit a îmbunătăţi calitatea vieţii pacienţilor”.



"Nici măcar nu auzisem vreodată cuvântul mielom", a declarat Cecelia Brunott, în vârstă de 45 de ani, din Farnham, Surrey, care a fost diagnosticată în 2020. „Astăzi funcţionează pentru a-mi menţine starea stabilă şi pentru a-mi ţine mielomul sub control pentru mai mult timp”.



Collins a spus că medicamente precum lenalidomida ar putea să fixeze o moleculă care, altfel, ar continua să îşi îndeplinească funcţia de promovare a cancerului. „În esenţă, o face vizibilă pentru maşinăria de eliminare a deşeurilor din celulă. O semnalizează pentru eliminare şi se asigură că este mărunţită şi distrusă”.



S-a descoperit, de asemenea, că un tip similar de medicament vizează cancerul de sân. Cunoscut sub numele de degradator selectiv al receptorilor de estrogen, acesta degradează o proteină care este un factor important în apariţia cancerului de sân.



„În prezent, multe eforturi se concentrează pe utilizarea degradării proteinelor pentru a dezvolta noi medicamente împotriva cancerului", a adăugat Collins. „Cu toate acestea, sperăm că în viitor această tehnică va fi folosită pentru a dezvolta medicamente pentru a combate alte tipuri de boli. Ea are un potenţial puternic şi promite foarte mult".

