Noaptea Muzeelor București 2022. Harta completă pentru pasionați

Un program complex de activităţi culturale şi educative, care cuprinde proiecţii de film, ateliere specifice pentru copii şi tineri, ghidaje specializate reprezintă oferta Muzeului Naţional de Artă al României pentru Noaptea Muzeelor.



Atelierul "Mistere la muzeu", realizat de Asociaţia Artelier D, care oferă copiilor o călătorie creativă despre taine şi dezvăluiri în artă şi literatură, inspirată de cartea "Fuga la muzeu" de E.L. Konigsburg, se va desfăşura sâmbătă, de la ora 17,00.



Tot sâmbătă, MNAR propune o serie de ghidaje de la orele 17,00 şi 20,00 cu un traseu al statuilor din curtea de onoare muzeului, o incursiune printre nume importante de artişti şi teme de la alegorii şi personaje mitologice, la personalităţi marcante ale istoriei, după care vizitatorii sunt invitaţi în spaţiile istorice unde vor fi ghidaţi în Sufrageria Regală şi Sala Tronului, de la orele 18,00 şi 19,00.



Dat fiind contextul generat de războiul din proximitatea ţării noastre, o parte din program este dedicat sensibilizării publicului la denunţarea agresiunii şi apărarea păcii, context în care vor fi proiectate la Sala Auditorium o serie de filme - "Plai. A Mountain Path", regia Eva Dzhyshyashvili (Ucraina, 2020) - de la ora 18,00 şi "Children of the Mist", regia Diem Ha Le (Vietnam, 2021) - de la ora 20,30. Proiecţiile vor fi urmate de o sesiune de dezbateri în jurul temei curatoriale centrale.



În Sufrageria Regală de la MNAR, sâmbătă, de la ora 22,00, actorul Şerban Pavlu va citi, în premieră absolută, monologul "Sindromul supravieţuitorului" scris de dramaturgul ucrainean Andrii Bondarenko, la câteva zile de la invadarea Ucrainei de către armata rusă, "un text emoţionant care confruntă temerile, regretele şi vinovăţiile unui om în a cărui ţară a început războiul".



Programul va continua cu un minirecital al trupei FiRMA, care a răspuns propunerii Radio România Cultural. Spectacolul va fi transmis în direct pe frecvenţele Radio România Cultural şi pe pagina sa de Facebook.



Seara de 14 mai se va încheia cu ghidajul "Poveşti ascunse ale capodoperelor din Galeria de Artă Europeană a MNAR", susţinut de directorul general al MNAR, Călin Stegerean, de la ora 23,00.



* Şase expoziţii de artă, pictură, fotografie, performance şi tur ghidat, proiecţii de filme şi un târg de bere artizanală sunt propunerile din programul Muzeului Naţional al Ţăranului Român, deschis sâmbătă, de Noaptea Europeană a Muzeelor, în intervalul 18,00 - 22,00, ora anunţată pentru închidere reprezentând cea de intrare a ultimului vizitator. Intrarea se va face prin strada Monetăriei.

Anul acesta, expoziţia permanentă va fi închisă, deoarece clădirea monument istoric de pe şoseaua Kiseleff nu a reintrat încă în funcţiune.



* Programul special de la "Antipa" pregătit pentru Noaptea Muzeelor va începe sâmbătă, la ora 19,00, şi se va termina după miezul nopţii, vizitatorii putând asculta un recital de muzică de folk şi participa la activităţi de colectare a insectelor nocturne şi de interceptare a liliecilor.



Bucureştenii vor putea vizita gratuit şi expoziţia permanentă.



Muzeul va fi deschis şi în intervalul orar 10,00 - 19,00, ultimul vizitator putând intra la ora 18,00.

Între orele 19,00 - 19,45 şi 23,00 - 23,45, invitatul special al serii, Marius Matache, cercetător, muzician şi blogger, va susţine în grădina muzeului un recital de muzică folk.



De la ora 21,30, publicul este invitat în curtea muzeului să participe la colectarea entomologică a insectelor nocturne cu ajutorul surselor luminoase speciale, sub coordonarea specialiştilor de la "Antipa".



De asemenea, publicul este invitat să afle informaţii despre lilieci şi să descopere cum comunică micile vietăţi, într-o serie de activităţi desfăşurate în curtea muzeului, între orele 21,30 şi 22,30.



Activităţile din grădina Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" vor avea loc numai în condiţii meteo favorabile.



* Muzeele şi casele memoriale din structura Muzeului Municipiului Bucureşti vor oferi, sâmbătă, programe artistice şi expoziţii gratuite celor care vor să participe la Noaptea Muzeelor, instituţia fiind pregătită să îşi întâmpine vizitatorii între orele 18,00 - 24.00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator), doar Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" urmând să aibă un program diferit (20,00 - 2.00 - ultima intrare).



La Palatul Suţu - Bd. Ion C. Brătianu, nr. 2 - vor putea fi vizitate trei expoziţii: "Timpul Oraşului" (expoziţia permanentă), expoziţia tematică "Orient versus Occident" şi expoziţia tematică "Civilizaţia Gumelniţa. Viaţa în sud-estul României acum 6.500 de ani".

La ora 20,00 va avea loc un recital special susţinut de pianistul Darian Burgea şi soprana Arlinda Morava; la ora 22.00 va avea loc un moment artistic - un performance teatral intitulat 7 string of art / Cele 7 funcţii ale artei, susţinut de Cuibul Artiştilor.



În acelaşi cadru vor putea fi vizitate expoziţiile permanente de la Muzeul George Severeanu, Casa Filipescu-Cesianu, Muzeul Victor Babeş, Muzeul Theodor Aman, unde vor avea loc mini-recitaluri de jazz şi muzică clasică, Muzeul Frederic Storck şi Cecilia Cuţescu Storck, Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici, care va găzdui concertul "Cu primăvara în suflet", Colecţia de Artă Ligia şi Pompiliu Macovei.



La Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" vor fi organizate observaţii astronomice, dacă vremea va permite.



Muzeul Municipiului Bucureşti anunţă şi un eveniment asociat la Casa Kerim, casa scriitoarei şi a regizorului Mircea Veroiu, deschizându-şi pentru prima dată uşile în Noaptea Muzeelor, vizitatorii fiind invitaţi să descopere universul unei scriitoare şi om de cultură care a contribuit considerabil la memoria culturală a Bucureştiului prin cărţile, memoriile, jurnalele şi interviurile realizate cu marile personalităţi ale vremii, dar şi trei expoziţii de video, fotografie şi instalaţii.



* Muzeul Naţional Cotroceni va fi deschis sâmbătă, pasionaţii de istorie şi artă fiind invitaţi să treacă pragul instituţiei muzeale pentru a putea vizita saloanele regale şi expoziţiile temporare găzduite de palat.



Începând cu ora 14,00, publicul va putea vizita etajul I al muzeului unde se află dispuse saloanele regale: Holul de Onoare, Sufrageria Germană, Salonul de Vânătoare, Salonul Florilor, Biblioteca Regelui Ferdinand, Salonul Cherchez şi Sufrageria Regală.



Anul acesta, toţi cei care vor alege să vină la Muzeul Cotroceni se vor putea bucura de lucrările expuse în cadrul Salonului Artelor Decorative 2022, curatoriat de Cosmin Năsui şi Georgiana Cozma. Trei dintre cele patru secţiuni ale Salonului sunt dedicate domeniului sticlei.

Totodată, vizitatorii vor avea ocazia să admire noul spaţiu deschis în Pivniţă, care găzduieşte expoziţia multimedia "A fost odată la Cotroceni", proiect expoziţional care valorifică legătura dintre monument şi comunitate prin mijloace interactive şi noi tehnologii, oferind privitorului o experienţă unică de cunoaştere a istoriei Palatului Cotroceni.



Accesul se face gratuit, în grupuri formate din maximum 25 persoane, în intervalul 14,00 - 20,00 (ora de intrare a ultimului grup).



Vizitarea se face în baza unei programări prealabile, cu minimum 48 de ore înainte, la numerele de telefon 021-317.31.07 şi 0725.518.381 sau la adresa de email: vizitare@muzeulcotroceni.ro. Programarea va fi confirmată de un reprezentant al muzeului.



La intrarea în Muzeul Naţional Cotroceni este necesară prezentarea unui act de identitate.



* Muzeul Naţional de Istorie a României invităm publicul să se bucure de un program divers în Noaptea de sâmbătă care include ateliere educative şi de creaţie, ghidaje tematice în cadrul expoziţiei Muzeul Jucăriilor, demonstraţie de ateliere şi prezentări de vestimentaţie, armament şi echipament specific dacilor şi romanilor, precum şi un moment artistic.



Accesul publicului la eveniment va fi gratuit şi se va face prin intrarea principală din Calea Victoriei nr. 12.

Vor fi accesibile publicului expoziţiile permanente şi cele temporare deschise în această perioadă.



Sâmbătă, 14 mai, muzeul va avea şi un program de vizitare diurn, cu plată, în intervalul orar 10,00 - 18,00 (cu ultimul acces la 17,15).



* Expoziţii şi recitaluri vor fi găzduite de Centrul Cultural "Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului", sâmbătă, între orele 19,00 - 24,00.



Parterul Palatului Brâncovenesc găzduieşte expoziţia "At the Gate of Eden" a artistului Florin Petrachi, în timp ce în Cuhnia Palatului Brâncovenesc este deschisă expoziţia "Faiths & Fights" a artistului Traian Lupu.



Galeriile Foişor şi Gheţărie găzduiesc, simultan, expoziţia "Obsolescentum" a lui Emil Cristian Ghiţă, iar în Curtea de Onoare va putea fi vizitată expoziţia de artă vizuală şi literatură "Încă, nu e de ajuns..." a Gabrielei Lupu.



În interiorul Palatului Brâncovenesc, poate fi vizitată, de asemenea, expoziţia de fotografie "Regina Maria", amplasată în Holul cu mozaic veneţian, al cărei vernisaj va avea loc începând cu ora 19,30.



Tot la Etajul Palatului Brâncovenesc va putea fi vizitată şi expoziţia permanentă "Colecţia Liana şi Dan Nasta", iar în Pivniţa Domnească vizitatorii vor putea admira "Fresce Mănăstirea Văcăreşti", din patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti.



În Sala Scoarţelor, de la ora 12,00, va avea loc un spectacol dedicat poetului Lucian Blaga, "La Curţile Dorului", concept artistic şi interpretare Iuliana Muşetescu, iar între orele 20,00 şi 21,00, va fi prezentat spectacolul de muzică şi poezie "Cuprinderi", pe versuri de Radu Gyr, propus de Cristina Deleanu şi Eugen Cristea.



În acelaşi spaţiu, între orele 21,00 şi 22,00, violonistul Constantin Muşat va susţine un "Recital Solo".



* Un număr de 22 de instituţii de cultură din subordinea Primăriei Capitalei îşi vor deschide porţile în Noaptea Muzeelor, pe 14 mai, cu expoziţii, spectacole de muzică şi teatru, recitaluri, prezentări interactive şi tururi ghidate ale unor case memoriale.



Potrivit municipalităţii, printre evenimentele organizate se numără:



- Expoziţii la Palatul Şuţu (inclusiv expoziţia permanentă "Timpul Oraşului", care, pornind de la un obiect unicat al muzeului, ceasul cu rotaţie inversă fabricat de Casa Collin din Paris, propune o călătorie începută în prezent care se îndreaptă spre trecut);



- Mini-recitaluri de jazz şi muzică clasică la Muzeul Theodor Aman;



- Observaţii astronomice la Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu;



- Înregistrări celebre în interpretarea pianistului Dinu Lipatti se vor putea auzi la Casa Artelor Dinu Lipatti, iar bursierii Fundaţiei Regale Margareta a României vor susţine un recital extraordinar de muzică clasică;



- Prezentarea interactivă a păpuşilor de la Teatrul Ţăndărică unde vizitatorii pot vedea, printre altele, cum, dintr-o bucată de lemn, se realizează o păpuşă sau o marionetă.



De asemenea, la Muzeul Naţional al Literaturii Române va cânta, în concert, trupa Sarmalele Reci, iar invitatul de la miezul nopţii va fi Florin Piersic Jr.



Primăria Capitalei va găzdui nouă expoziţii, o proiecţie cu filme istorice din arhiva Muzeul Municipiului Bucureşti şi o instalaţie video despre Bucureşti.



Sunt pregătite, de asemenea, surprize pentru copii: vânătoarea de obiecte din muzeu, organizată de Muzeul Naţional al Literaturii Române (şi în cadrul căreia obiectele ascunse vor avea legătură cu activitatea de scriere/lectură), tururi ghidate la Mărţişor sau ateliere de colorat şi vopsit blazoane, steaguri, scuturi şi săbii, organizate de Opera Comică pentru Copii.



Astfel, în Noaptea Muzeelor vor putea fi vizitate 22 de instituţii de cultură aflate în administrarea Primăriei Capitalei: Teatrul Ţăndărică, Muzeul Municipiului Bucureşti şi instituţiile muzeale din subordine, Casa Artelor Dinu Lipatti, Muzeul Naţional al Literaturii Române, Casa Memorială Tudor Arghezi-Mărţişor, Casa Memorială George şi Agatha Bacovia, Casa memorială Ion Minulescu şi Claudia Millian, Casa Memorială Liviu şi Fanny Rebreanu, Casa Memorială Anton Pann, Centrul Cultural "Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului", Opera Comică pentru Copii, ARCUB şi Primăria Municipiului Bucureşti.



* Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" va prezenta, sâmbătă, cu prilejul Nopţii Muzeelor, o serie expoziţii, videoproiecţii, instalaţii şi va organiza ateliere pentru vizitatori.



Centrul Expoziţional Documentar al universităţii şi Asociaţia Studenţilor organizează "Şcoala de Arhitectură", tema ediţiei de anul acesta fiind "Arhitectura şi Artele cu care se leagă".



Evenimentul "O Noapte la Muzeul Şcolii de Arhitectură" se va deschide la ora 16,00 şi se va încheia la miezul nopţii.



Vizitatorii vor fi întâmpinaţi de "Museum Bus", un proiect al Muzeului Judeţean Buzău. Patru niveluri din corpul vechi al universităţii vor fi deschise publicului. Accesul este gratuit, iar intrarea se face prin Strada Biserica Enei.



* Sediul Corului Madrigal, o clădire cu o arhitectură deosebită, construită în urmă cu aproape 100 de ani, va fi deschis publicului, gratuit, pe 14 mai, cu ocazia Nopţii Muzeelor.



Dincolo de estetica edificiului, publicul va putea face o incursiune în istoria şi evoluţia Corului Madrigal, ilustrată prin expoziţii de costume, fotografii, partituri şi alte elemente de referinţă pentru memoria acestui ansamblu coral.



Experienţa vizitatorilor va fi completată vizual de scenografia de lumini care va îmbrăca venerabila clădire de pe Dealul Mitropoliei şi mai ales sonor, prin recitalurile corale susţinute de peste 200 de copii din corurile Programul Naţional Cantus Mundi, precizează sursa amintită.



Accesul vizitatorilor în clădire în Noaptea Muzeelor va fi gratuit, între 18,00 şi 22,00, în grupuri de maximum 10 persoane.



* Expoziţia permanentă de fotografii "Familia Lipatti şi prietenii" şi un recital de muzică clasică vor fi organizate sâmbătă în cadrul evenimentului "Noaptea Muzeelor la Casa Artelor Dinu Lipatti".



În intervalul orar 19,00 - 20,30, bursierii Fundaţiei Regale Margareta a României, din Programul "Tinere Talente" vor susţine un recital extraordinar de muzică clasică, iar de la ora 20,30, în Curtea cu balansoare a Casei Lipatti va avea loc proiecţia de filme despre viaţa şi creaţia legendarului muzician Dinu Lipatti, cu acces gratuit.



Între orele 18,00-23,00, bucureştenii sunt invitaţi să viziteze Casa Lipatti, cu această ocazie putând fi admirată, în interiorul casei, expoziţia permanentă de fotografii "Familia Lipatti şi prietenii", vizita fiind însoţită sonor de prezentarea unor înregistrări celebre în interpretarea pianistului Dinu Lipatti.



Vizitarea Casei Lipatti este gratuită, iar participarea la recitalul extraordinar de pian se va face în baza biletelor ce pot fi cumpărate online de pe iabilet.ro şi în reţeaua iabilet.ro/retea sau de la sediul Casei Artelor Dinu Lipatti, Bd. Lascăr Catargiu nr 12.



* Muzeul Militar Naţional "Regele Ferdinand I" organizează, sâmbătă, o Noapte Militară în cadrul programului Noaptea Muzeelor, unde vizitatorii vor putea admira expoziţii cu tematică istorică şi vor avea acces, după o perioadă îndelungată, în Pavilionul Colecţiei Aviaţie, unde sunt expuse atât aeronave emblematice din istoria tehnică a României, cât şi obiecte legate de misiunea primului român în spaţiul cosmic.



Din oferta muzeului pentru acest eveniment fac parte expoziţia permanentă cu tematică istorică şi două expoziţii temporare: "Armata Română în timpul lui Alessandru Joan I" şi Exponatul lunii Mai "Albumul Serbărilor Încoronării, 10-11 mai 1881".



Muzeul va fi deschis în intervalul 10,00 - 24,00, iar intrarea va fi gratuită.



Cu prilejul Nopţii Muzeelor, în Capitală va funcţiona linia specială de transport public 362, pe traseul Piaţa Presei, Arcul de Triumf, Piaţa Romană, Bd. Nicolae Bălcescu, Piaţa Unirii, de la 19,00 până la 2,00.



În premieră la această ediţie, publicul bucureştean se poate reîncărca cu energie în punctele Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Arthub şi Art Safari, consumând Bragagizantul, o licoare energizantă, 100% naturală, produsă pentru prima oară în România sub marca "Braga Boierească", informează organizatorii.



Iniţiat de Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa, patronat de Consiliul Europei, de UNESCO şi de Consiliul Internaţional al Muzeelor, evenimentul este organizat pe plan naţional de Reţeaua Naţională de Muzeelor din România (RNMR).



Detalii complete şi actualizate despre organizarea generală şi programul evenimentelor din 14 mai sunt disponibile pe canalele Noaptea Muzeelor - https://noapteamuzeelor.org/, precum şi pe reţelele de comunicare ale instituţiilor culturale implicate.

