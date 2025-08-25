Nicușor Dan este Traian Băsescu din mandatul al doilea. Strategia președintelui și testul pentru electorat

În timp ce unii îl critică pentru că „țara arde și președintele se plimbă”, alții susțin că asemenea apariții fac parte dintr-o strategie mai veche, deja testată în politica românească.

Nu același scenariu era și în cazul lui Traian Băsescu? Și el se plimba la Neptun, mergea la restaurantul Cireșica, iar presa scria: „Vai, ce dansează Băsescu!’”

Comparând cele două figuri politice, jurnalistul Val Vâlcu a spus că Traian Băsescu era prezentat ca fiind popular atunci când mânca la restaurant sau dansa, iar Nicușor Dan este surprins acum într-o ipostază similară, fiind filmat în timp ce se plimbă pe cărări de munte.

E același model, Traian Băsescu - Nicușor Dan. O generație nouă de electorat înghite din nou mecanismul. Cei care se entuziasmau cu Traian Băsescu, ziceau că este popular, fac la fel și acum cu Nicușor Dan.

Doar că... Nicușor Dan este pentru noi... Traian Băsescu din mandatul doi.

Analogia merge mai departe: Nicușor Dan este mai degrabă Traian Băsescu din al doilea mandat, când acesta din urmă a fost asociat cu măsuri dure de austeritate, tăieri de pensii și salarii, a mai spus jurnalistul Val Vâlcu. Probabil plimbările lui Nicușor Dan ar putea funcționa la publicul fraged, care nu a prins epoca lui Traian Băsescu cu dansurile de la Cireșica, dar pentru alții, strategia s-ar putea să nu mai fie la fel de convingătoare.

Cât despre apă, hrană, energie...

Acum Nicușor Dan are hrană, dovadă că a băut, în concediu, lapte muls direct de la vacă. Are și apă minerală... mai puțin partea cu energia, că s-au scumpit facturile de vreo două-trei ori față de luna trecută.

