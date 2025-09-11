Mihai Volf este noul director general interimar al ELCEN

'În urma instituirii de către DNA a măsurii controlului judiciar privind Directorul General și Directorul Comercial al ELCEN, Consiliul de Administrație al companiei s-a întrunit de urgență și a decis numirea domnului Mihai Volf, Director Juridic și Achiziții al ELCEN, în funcția de Director General interimar. Prin această decizie, Consiliul de Administrație urmărește să asigure continuitatea operațională și stabilitatea companiei, menținând activitatea de producere a energiei termice și electrice esențială pentru consumatorii din București și pentru Sistemul Energetic Național', precizează compania, într-un comunicat de presă transmis, joi, Agerpres.



Mihai Volf are o experiență solidă de peste 37 de ani în cadrul companiei, fiind responsabil pentru managementul juridic și conformitatea operațională a ELCEN.



'Numirea sa ca Director General interimar are scopul de a asigura transparență și eficiență în conducerea executivă a companiei. Subliniem încă o dată că activitatea companiei nu este afectată și funcționează în parametri normali, iar serviciul public de furnizare a energiei termice către locuitorii Capitalei continuă fără întreruperi. Prioritatea noastră este menținerea stabilității companiei, asigurarea serviciilor esențiale și transparența în administrarea activității ELCEN. Avem încredere că experiența și profesionalismul domnului Mihai Volf vor permite companiei să traverseze această perioadă în siguranță', a transmis Consiliul de Administrație al companiei.



Claudiu Crețu, director general al Societății Comerciale Electrocentrale București S.A. (ELCEN București) a fost pus sub control judiciar de DNA pentru o perioadă de 60 de zile, fiind acuzat de luare de mită, a anunțat, miercuri, DNA.



Aceeași măsură a fost luată și în cazul lui Cristian Zamfiroi, directorul comercial al ELCEN, urmărit penal pentru săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la luare de mită și a unei infracțiuni de luare de mită.



Conform unui comunicat al DNA, în data de 1 iulie, directorul general al ELCEN ar fi primit prin intermediul complicelui său, Cristian Zamfiroi, în biroul unei societăți comerciale din București, suma de 40.000 de lei de la reprezentantul acesteia, în legătură cu urgentarea aprobării operațiunilor de plăți aferente facturilor emise de societatea respectivă către Electrocentrale București SA.







