Mihaela Bilic: Cele 10 semne care arată o lipsă de vitamina C. Este cea mai puternică substanţă antioxidantă din natură

Nutriţionistul Mihaela Bilic a spus care sunt cele 10 semne ale deficienţei de vitamina C în organism.

"Semne ale carenței de vitamina C

Vitamina C este cea mai puternică substanță antioxidantă din natură. Ea ne împiedică îmbătrânirea și îmbolnăvirea. Organismul nu poate sintetiza vitamina C și nici rezerve nu poate face, așa că suntem obligați să o aducem din alimentație. Găsim vitamina C doar în fructe și legume.

Important de știut: vitamina C este o substanță care oxidează rapid, temperatura crescută, prezența aerului și depozitarea pe termen lung o distrug. Prin urmare alimentația nu reușește să acopere nevoile zilnice ale organismului.

Cele 10 semne care arată o lipsă de vitamina C:

1. Senzație de oboseală cu lipsă de energie și tulburări de concentrare.

2. Imunitate scăzută și îmbolnăvi repetate, nivelul de vitamina C este direct proporțional cu rezistența la boli.

3. Lipsa de apetit este tot un semn al carenței de vitamina C. Și fără poftă de mâncare se accentuează și mai tare oboseala și lipsa de energie.

4. Apare starea de slăbiciune și chiar pierdere de greutate pe cântar.

5. Dureri articulare cu inflamație și risc de entorse, pentru că vitamina C este implicată direct în sinteza colagenului și funcționarea optimă a articulațiilor.

6. Pielea uscată trădează și ea lipsa de vitamina C, necesară hidratării și supleței tegumentului.

7. Cicatrizare lentă și defectuoasă a rănilor? Tot de vitamina C e nevoie!

8. Nici sistemul nervos nu funcționează corect fără vitamina C, apare nervozitatea și iritabilitatea.

9. Sângerarea mucoaselor la nivelul nasului și gingiilor este un semn sigur de carență în vitamina C, lipsa ei fragilizează vasele de sînge.

10. Pe lângă multiplele roluri în organism, vitamina C participă la absorția fierului. Un nivel scăzut de vitamina C crește riscul de anemie și scade aportul de oxigen la nivelul tuturor celulelor.

De reținut: în sezonul rece și în perioadele cu epidemii de gripă/răceală este recomandat să apelăm chiar la suplimente cu vitamina C, pentru o funcționare a organismului la cote maxime!", a scris Mihaela Bilic pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News