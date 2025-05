Mesajul Laviniei Șandru după ce a votat în Sectorul 1: Votați cu binele, nu cu răul cel mai mic!

Lavinia Șandru, candidatul susținut de Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) la alegerile prezidențiale din 2025, a votat, duminică dimineață, la Colegiul Național „Cantemir Vodă” din Sectorul 1 al Capitalei.





„Am votat pentru România Reală. Am votat împotriva abuzurilor de orice fel, care i-au făcut pe părinții și bunicii noștri să sufere și să fie umiliți în ultimii 35 de ani. Am votat împotriva celor care au furat viitorul copiilor noștri, care i-au determinat pe români să plece departe de familie, am votat împotriva celor care nu înțeleg că fermierii nu trebuie umiliți, ci trebuie sprijiniți.

Am votat împotriva celor care au tăiat tot ce înseamnă industrie românească, care au vândut tot ce era de vândut. Mergeți la vot și dați-le o palmă. Și șmecherilor care și-au dat pensii speciale. În turul I votăm cu cine vrem, nu cu răul cel mai mic, votăm cu binele. Și le rog pe mame să iasă la vot, să voteze pentru ele”, a spus Lavinia Șandru.

Potrivit datelor AEP, peste 2 milioane de români au votat deja, până la această oră. Momentan, județele cu cea mai mare prezență la vot - peste 11% - sunt Ilfov, Teleorman, Olt, Giurgiu, Argeș. La polul opus sunt județele Bistrița-Năsăud, Harghita, Vaslui, Covasna, Satu-Mare.

