Medicul Vasi Rădulescu: Am câștigat un proces cu ANPC și am de primit de la ei vreo 20.000 de lei. Suntem vai de mama noastră / Foto: Facebook Vasi Rădulescu

Medicul Vasi Rădulescu susține că are de primit de la ANPC aproximativ 20.000 de lei, după o decizie definitivă a instanței, de anul trecut, dar că nu a primit banii nici până acum.

"Când e să-ți ia banii, statul român se mișcă foarte repede. Când e să-ți dea bani, statul român stă.După cum știți, am câștigat un proces cu ANPC și am de primit de la ei vreo 20.000 de lei. Asta de anul trecut. De atunci e decizia definitivă. Am sunat la ei de 1.000 de ori. Nu răspunde nimeni la numerele de pe site! Am trimis email-uri. Degeaba!

Vasi Rădulescu: Mă gândesc la toți oamenii care au treabă cu statul român și mă îngrozesc

Pentru că discutasem atunci cu întâmplarea, i-am scris pe whatsapp directorului ANPC, Paul Anghel. Mi-a promis că dă mai departe și se rezolvă treaba. De atunci au trecut… cinci luni! Acum dă-i cu interesat la executori, alte bătăi de cap, când normal era să se repare totul repede. Că așa era firesc, moral, legal chiar.

Mă gândesc la toți oamenii care au treabă cu statul român și mă îngrozesc. Mă mai gândesc la Japonia, că doar ce am revenit. Cum mergeau lucrurile acolo… Vise, taică! Suntem vai de mama noastră. Respect minim, birocrație și bătaie de joc maxime. Să vedem acum, poate se mai duce vreun ministru de la Economie peste ei. Că la povestea trecută i-a scuturat un pic Cîțu. Și i-a luat cu tremur", a scris medicul Vasi Rădulescu pe pagina sa de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News