Medicamentele pentru bolnavii de cancer, luate "pe caiet". Managerul Spitalului Colțea: Există o sincopă

Spitalul Colțea, una dintre cele mai importante unități medicale din Capitală, nu a mai primit bani de patru luni pentru decontarea facturilor din programul oncologic. Astfel, mii de pacienți care au cancer riscă să rămână în curând fără citostaticele de care au nevoie pentru a rămâne în viață, avertizează Bogdan Furtună, managerul Spitalului Colțea.

"N-am reușit să vorbesc cu ministrul Sănătății. Nu e numai Ministerul Sănătății implicat în decontările acestea. Este și Ministerul Finanțelor, prin casele de asigurări de sănătate. Există un flux destul de mare în ceea ce privește aceste decontări, vorbim de programele naționale. Într-adevăr, am primit pe luna iulie, parțial, suma pentru citostatice. Diferența pentru august, septembrie, octombrie încă nu am primit-o", a declarat Bogdan Furtună, managerul Spitalului Colțea, la Antena 3 CNN.

Managerul Spitalului Colțea: Există o sincopă, undeva

Potrivit lui, nu ar fi vorba neapărat de lipsa banilor în sistemul de sănătate, ci de iresponsabilitatea unor funcționari publici.

"Nici nu mă gândesc că nu sunt bani. Mă gândesc doar că există o sincopă, undeva, generată de câțiva funcționari publici care devin la un moment dat mai iresponsabili. Situația asta generată mă gândesc că este strict din iresponsabilitate și nu cred că există aici vorba despre jocuri politice sau nu putem să vorbim despre jocuri politice în momentul în care vine de vorba despre viața pacienților; pacienți care sunt o categorie foarte importantă și mai ales vulnerabilă când vine vorba despre tot ceea ce înseamnă afecțiuni oncologice. Deci, ca idee, pe mine nici nu mă interesează cine guvernează sau cine pune până frână în acest sistem. Vreau doar să știu că niciun pacient nu are de suferit din urma acestor sincope", a mai spus Bogdan Furtună.

Citostatice pentru bolnavii de cancer, luate "pe caiet"

Managerul Spitalului Colțea mai spune că, în prezent, medicamentele pentru bolnavii de cancer sunt "luate pe datorie".

"În acest moment, citostaticele nu sunt plătite, sunt oarecum aduse și luate pe datorie, dacă vreți, pentru că așteptăm să se reglementeze această situație. Noi am văzut și am simțit așa o dezmorțire a sistemului, prin faptul că reprezentanții caselor s-au întors la serviciu, au oprit greva, încep să facă plățile. Chiar astăzi am primit actele adiționale pentru programele naționale, dar actele adiționale nu presupun și fila de buget, presupun doar ceea ce ne-au sugerat că vom primi pe trimestrul patru și ce mai avem de primit din trimestrul trei", precizează Bogdan Furtună.

Potrivit lui, până acum aproape 6.000 de pacienți au fost tratați cu citostatice luate "pe datorie"

Problemele din spitalele din Capitală s-ar fi agravat odată cu protestul angajaților CNAS. Pe lângă Spitalul Colțea din Capitală, probleme sunt și la Spitalul Foișor, unde nu sunt suficienți bani în programul național de ortopedie. La Spitalul Victor Gomoiu din București nu se pot face plățile pentru personalul medical și nu sunt bani pentru facturi.

