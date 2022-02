Masca "kosk" doar pentru nas. Ai purta aşa ceva? FOTO în articol

În cultura populară, cuvântul „kosk“ – o combinaţia între „ko“ (nas) şi „mask“ (mască) – este folosit pentru a-i descrie pe oamenii care obişnuiesc să poarte masca de protecţie sub nas. Termenul are sens peiorativ şi este folosit pentru a-i critica pe cei care nu poartă masca adecvat. Povestea măştii „kosk“ are strânsă legătură cu felul în care unii dintre sud-coreeni obişnuiesc să poarte măştile de protecţie împotriva infectării cu Covid-19, într-o ţară în care distanţarea socială şi purtarea măştii au fost acceptate şi implementate pe scară largă drept cele mai eficiente măsuri de protecţie împotriva infectării cu virusuri respiratorii.

Vezi aici cum arată masca kosk

Părerile sunt împărțite

Lansarea măştii „kosk“ de către compania sud-coreeană Atman a stârnit numeroase reacţii în mediul online. O parte dintre cei care au scris recenzii online au criticat ineficienţa măştii şi deturnarea înţelesului popular al cuvântului „kosk“. Alţii au primit însă cu bucurie produsul inovator spunând că-i face să se simtă mai confortabil atunci când trebuie să participe la dineuri ori la alte evenimente sociale. De pildă, unul dintre utilizatorii care au lăsat recenzii a spus că noul „kosk“ l-a făcut să se simtă mai confortabil în timpul prânzului cu colegii de serviciu, iar altul a scris că plănuieşte să cumpere mai multe cutii de „kosk“, pentru a le folosi în cafenele şi restaurante.

Pachetul de 10 măști, 8 dolari

„Kosk“ este promovat în Coreea de Sud în contextul în care ţara se confruntă cu un număr crescând de infectări cu varianta Omicron a virusului, motiv pentru care autorităţile au extins testarea şi se preocupă de asigurarea medicamentelor în special pentru persoanele aflate în situaţii de risc. Coreea de Sud nu a impus un lockdown naţional în timpul pandemiei, însă au existat restricţii dure care au interzis adunările populare şi au limitat orele de funcţionare a restaurantelor şi barurilor. Un pachet care conţine 10 măşti de protecţie kosk costă 8 dolari. În curând, produsul va lua şi calea Europei. Rămâne însă de văzut dacă statele în care va circula masca nazală vor reglementa purtarea ei în spaţii închise.





