Maia Sandu urmează să primească un nou ambasador. Cine va reprezenta UE în Republica Moldova

A fost desemnată o nouă reprezentantă a Uniunii Europene în Republica Moldova, care îi va succeda lui Janis Mazeiks, a anunţat vicepreşedinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, înaltă reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate, transmite Moldpres, citată de Agerpres.

Noua reprezentantă a UE în Republica Moldova va fi ambasadoarea Iwona Piorko. În prezent, aceasta îndeplineşte funcţia de ambasador al UE în Singapore. Anterior, printre alte roluri, ea a ocupat funcţia de şef de unitate pentru afaceri internaţionale în cadrul DG Piaţă Internă, Industrie, Antreprenoriat şi IMM-uri a Comisiei Europene, a relatat duminică Moldpres.

Iwona Piorko a declarat că este onorată să preia funcţia de ambasadoare a UE în Republica Moldova.

"Aştept cu nerăbdare să lucrez cu excelenta echipă a Delegaţiei UE în Republica Moldova. Vă mulţumesc, Janis Mazeiks, pentru că aţi ridicat relaţiile dintre UE şi Republica Moldova la un nou nivel", a scris ambasadoarea pe platforma X.

Originară din Polonia, Iwona Piorko, în vârstă de 52 de ani, a studiat la Universitatea din Varşovia şi la Colegiul Europei din Bruges, campusul Natolin din Polonia.

Ea şi-a început activitatea în calitate de asistent academic la Colegiul Europei, după care a lucrat în Comisia Europeană, direcţia Generală "Justiţie, Libertate şi Securitate". Ulterior, a fost membră a cabinetului comisarului european pentru extindere şi politica europeană de vecinătate Stefan Fule şi al cabinetului vicepreşedintei Comisiei Europene, Federica Mogherini, care deţinea şi portofoliul de înalt reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate.

Iwona Piorko cunoaşte şase limbi: poloneza (limba maternă), engleza, franceza, spaniola, germana şi rusa - la nivel de bază.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News