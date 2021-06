”Mai bine ești foarte slab decât foarte gras” și alte mituri demontate de medicul Vasi Rădulescu

„Vezi că e frig afară, o să răcești

În timp ce incidența răcelii obișnuite tinde să crească în timpul iernii, aceasta are foarte puțin de-a face cu vremea rece în sine. Un studiu realizat de Unitatea de Cercetare a Răcelii Comune a luat un număr de voluntari care au fost expuși la virusul ce provoacă banala răceală și apoi i-au separat; un grup a fost ținut într-o cameră bine încălzită, în timp ce celălalt a făcut o baie și au stat ulterior pe un hol rece să se usuce. Numărul celor care au răcit nu a fost diferit între cele două grupuri. Concluzia a fost că virusul răcelii se răspândește mai ușor în timpul lunilor mai reci, fiindcă oamenii petrec mai mult timp în interior și intră în contact cu alții care ar putea avea o răceală.

Vitamina C previne răcelile

Miturile din jurul răcelii și prevenirea ei sunt numeroase, iar unul obișnuit este credința că administrarea vitaminei C te va ajuta să previi răceala sau să scurtezi durata acesteia. Studiile asupra vitaminei C nu au găsit niciun beneficiu pentru prevenirea sau tratamentul răcelii obișnuite. De fapt, atunci când vitamina C a fost testată pentru tratamentul răcelii în mai multe studii, s-a constatat că nu are niciun efect asupra duratei bolii față de efectul placebo.

Mai bine ești foarte slab decât foarte gras

Sigur că a fi obez nu este bine pentru sănătatea ta, dar a fi ceea ce unii ar putea considera „gras” nu este neapărat cel mai rău lucru din perspectiva sănătății. Ceea ce oamenii subestimează uneori sunt riscurile pentru sănătate asociate cu a fi subponderal, care uneori pot fi și mai grave decât cele asociate obezității. Cercetătorii de la Universitatea Tohoku au identificat că cei peste 40 de ani și clasificați ca subponderali aveau un risc mai mare de boli de inimă și pneumonie decât cei care erau clasificați ca supraponderali”, a scris medicul Vasi Rădulescu pe drvasiradulescu.ro.

Boala care te face să nu mai simţi durerea. Sună bine, dar... este oare?

Sindromul CIPA (insensibilitatea congenitală la durere cu anhidroză) este o boală rară a sistemului nervos care împiedică pacienţii să simtă durerea sau temperatura. Sună bine, dar... este oare?

Incapacitatea de a simți durerea și temperatura duce adesea la leziuni severe repetate. Auto-vătămarea neintenționată este frecventă la persoanele cu CIPA, de obicei prin mușcarea limbii, a buzelor sau a degetelor, ceea ce poate duce la amputarea spontană a zonei afectate. În plus, persoanele cu CIPA se vindecă lent de leziunile pielii și ale oaselor. Traumele repetate pot duce la infecții osoase cronice (osteomielită) sau la o afecțiune numită articulație Charcot, în care oasele și țesutul din jurul articulațiilor sunt distruse, a explicat Vasi Rădulescu. Continuarea, AICI!