LISTA deschisă a capetelor care CAD după primul tur al alegerilor prezidențiale, din 4 mai 2025. Ședințe de foc/ PSD vrea OUT din conducere trei nume. UDMR s-a răzgândit

UPDATE: Conducerea PNL a convocat BPN la ora 16.00. După ședința BPN, PNL va comunica public pozițiile sale cu privire la situația politică curentă.

UPDATE: Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte luni, de la ora 17:00, pentru a discuta despre rezultatul primului tur al alegerilor prezidenţiale.



Şedinţa se va desfăşura în sistem hibrid, cu participare fizică şi online, la sediul central al PSD din şoseaua Kiseleff nr. 10.



CPN al PSD va avea loc după şedinţa coaliţiei, care a început la ora 13:00, la Palatul Victoria.

UPDATE: "După cum arată fiecare poziţie publică pe care am avut-o în ultimii patru ani, fie la nivel central, fie la nivel local, nu am considerat că alianţa cu PSD este una benefică pentru Partidul Naţional Liberal. Dacă decizia ar fi fost a mea, nu am fi fost niciodată în alianţă cu PSD, la fel cum la Slatina am refuzat vehement alianţa cu un PSD corupt care a umilit şi jefuit acest judeţ şi municipiul Slatina timp de peste 30 de ani. Din acest motiv, eu cred că astăzi, nu astăzi, acum Partidul Naţional Liberal ar trebui să rupă această alianţă, să iasă de la guvernare şi să înceapă o reconstrucţie cu oameni care să înţeleagă conceptul 'prin noi înşine'", a declarat Mario De Mezzo, primarul liberal al Municipiului Slatina.



Pe de altă parte, președintele interimar Ilie Bolojan le-a spus liberalilor să fie ei cei care rup acum guvernarea, conform unor surse, să nu plece acum din Executiv.

UPDATE: Marcel Ciolacu ar fi spus, în ședința PSD, că actuala coaliție de guvernare nu mai are legitimitate și că ar fi nevoie să plece întreg Guvernul.

”Nu trebuie să ne pripim” spune liberal Virgil Guran. ”Am plecat cu o coaliție de guvernare și vom merge în continuare” spune el. Dar este singurul mesaj pașnic din alianța PNL - PSD. El consideră că este singura alianță care poate oferi stabilitate României, orice altă variantă dând un Guvern minoritar, care nu va face bine României.

Însă, acum sunt ședințe atât în PNL, cât și-n PSD. Ulterior, ar urma o ședință a coaliției de guvernare.

Presiuni la conducerea PSD. Cele trei nume presate să facă un pas în spate

Conform informațiilor DCNews, sunt mari presiuni în PSD pentru ca Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose să demisioneze de la conducerea PSD. ”Toată conducerea să plece. Marcel nu e singur acolo” a spus primarul Constantin Toma, din Buzău. Vezi aici mai mult

Sunt luate mai multe nume în calcul pentru conducerea partidului, de la Mihnea Costoiu, Daniel Băluță, la Lia Olguța Vasilescu. Se mai vehiculează și numele liderului CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan.

Aici vorbim despre situația din PSD exclusiv, fără cea de la guvernare. Sunt voci social-democrate care resping acum o decizie radicală, de natură a arunca țara în haos. Pe de altă parte, și-n PNL situația este aceeași, liberalii gândindu-se chiar la retragerea de la guvernare. La ora 16:00, va avea loc o ședință BPN a PNL.

Social-democrații consideră că o variantă ar fi ca PSD să se retragă din Guvern după alegerile din 18 mai, iar viitorul Executiv să se formeze în jurul președintelui, fie că vorbim despre AUR, fie că vorbim despre USR.

USR vrea o guvernare cu PSD. UDMR nu se retrage. PNL vrea cu PSD, dar fără Ciolacu și ai lui

UDMR s-a răzgândit și rămâne la guvernare, susținându-l în turul doi pe Nicușor Dan. ”Nu vom fi noi primii care pleacă de la guvernare” este decizia partidului, deși în campanie Kelemen Hunor susținea că vor ieși din Executiv dacă nu va reuși Crin Antonescu să intre în turul al doilea. Candidatul susținut de PSD, PNL, UDMR și minorități a obținut vot majoritar doar în județele cu etnici maghiari.

Pe parcursul zilei de astăzi, au loc mai multe ședințe în PSD și PNL, urmând, probabil, să mai cadă și alte capete.

DCNews publică lista plecărilor după turul I al alegerilor prezidențiale din 4 mai 2025:

1. Elena Lasconi și-a dat demisia de la conducerea USR

Lista este deschisă.

