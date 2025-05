Elena Lasconi și-a dat DEMISIA/ S-a și decis cine o înlocuiește

UPDATE: Ionuț Moșteanu a anunțat că Dominic Fritz preia funcția de președinte USR. Un Congres urmează în partid.

Elena Lasconi a demisionat ”cu inima împăcată” din conducerea USR. Este prima demisie după alegerile prezidențiale din 4 mai. Elena Lasconi, nesusținută de USR, a avut un rezultat dezastruos, care nu a depășit 3%.

Vezi aici rezultatele finale, după ce s-a terminat numărarea voturilor din România

”A venit momentul unei decizii grele. Demisionez din funcția de președinte USR. Așa consider că este corect, firesc și bine în acest moment. Demisionez cu inima împăcată că în ultimul an am făcut tot ce a ținut de mine pentru ca România să fie mai bine” a spus Elena Lasconi, până astăzi președintă USR. Ea a ținut cu dinții de funcția de conducere a partidului și de candidatura sa la alegerile prezidențiale din România, chiar dacă sondajele anunțau că nu mai are nicio șansă pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Rezultatul votului este chiar mai dezastruos, având doar 2,68% în țară.

”Am făcut, spun eu, tot ceea ce era corect pentru un om care și-a dorit ca USR să fie total altceva decât vechea clasă politică. Am luptat cu toată puterea mea cu un sistem putred, corupt, care ne ține captivi de 35 de ani. Poate am făcut și greșeli în acest parcurs, dar niciodată nu am abandonat buna-credință și am speranța că, împreună, începând de anul trecut, am reușit să creăm fisuri în acest sistem” mai transmite ea, în mesajul prin care-și anunță demisia.

A transmis și un mesaj de mulțumire pentru USR, asta deși, duminisă seară, la sediu, i-au fost aproape doar soțul și o mână de susținători: ”Vă mulțumesc din suflet pentru că mi-ați arătat încredere, respect, susținere. Și mă refer la voi, colegii mei din USR, la voi, susținători, voluntari, oameni pe care nu i-am întâlnit niciodată, dar care au crezut în mine”.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Elena Lasconi (@elenalasconi)

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News