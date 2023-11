Lia Bugnar a trecut de la „votați-l pe Nicușor Dan” la „m-am bazat strict pe intuiție. Intuiția a fost absolut dezastruoasă. Mi s-a făcut îngrozitor de rușine”

Dar lucrurile se schimbă puțin când vine vorba de politică și îndemnul de a vota anumite persoane. Nu toți ne pricem și la teatru, și la politică, și la fotbal. Nu o spunem noi, o spune chiar Lia Bugnar. Scenarista a spus că regretă că, la un moment dat, a susținut un om, într-o funcție publică, om care s-a dovedit că a făcut mult rău teatrului.

Lia Bugnar nu a dat niciun nume. Știm doar că în 2016, Lia Bugnar spunea că „abia așteaptă să-l voteze pe Nicușor Dan”. „Sunt convinsă că dacă am fi mai mulți Nicușori Dani, clasa politică nu și-ar mai bate joc de noi în halul ăsta și lucrurile nu ar fi cum sunt în momentul ăsta. Îl votez pe Nicușor Dan cu toată încrederea”, spunea Lia Bugnar în 2016.

Tot în 2016, Lia Bugnar spunea că votanții Gabrielei Firea sunt proști. Spunea că decât un votant prost la teatru, mai bine un scaun liber la spectacolele ei.

„Am trei probleme importante azi. Cea mai presanta, stringenta, strivitoare e sa va zic si astazi ca il votez pe Nicusor Dan si ca, daca faceti si voi acelasi lucru, ar fi de folos sa mai vorbiti cu cineva care pune pret pe discernamintul vostru si sa-i spuneti ca ar fi tare bine sa faca la fel. A se observa ca imi exprim opinii despre vot in acelasi post in care incerc sa adun spectatori. In traducere libera, acest lucru ar insemna ca imi asum in deplina relaxare riscul de a pierde eventualii spectatori votanti ai Gabrielei Firea. Adevarul e ca un scaun gol la teatru e mult mai ochei decit un scaun ocupat de un prost", scria, în 2016, Lia Bugnar pe Facebook.

De altfel, Lia Bugnar, în perioada aceea, avea postări în care, aproape zilnic, îndemna la vot pentru Nicușor Dan.

Astăzi, în 2023, Lia Bugnar a spus că regretă că a susținut „oameni aleși în funcții publice”, însă nu a vrut să facă nicio referire clară. Nu a pronunțat niciun nume.

„Am sprijinit și eu niște oameni, nu neapărat politicieni, ci oameni aleși în funcții publice. M-am bazat strict pe intuiție. Intuiția a fost absolut dezastruoasă. Mi-am dat seama după aceea. Mi s-a făcut îngrozitor de rușine. Eram vinovată că eu, om adult, am putut să mă duc cu capul înainte pe o cauză. Este adevărat că îmi displăcea foarte tare categoria care era la putere în acel moment. Dar asta nu înseamnă că trebuie să te duci ca nebunul... Este ca atunci când ești într-o relație toxică și te arunci în brațele primului venit. Exact asta am făcut. Se activase în mine un soi de războinic care nu alege să mai verifice la sânge, neapărat, cauza, și se aruncă cu capul înainte.

Am vorbit cu Marius Manole și i-am zis: „trebuie să stăm în banca noastră pentru că eu intru în pământ de rușine”. Am susținut un om care a făcut rău teatrului culmea... cum a ajuns în funcție. Nu mi-a făcut mie rău pentru că eu sunt cu teatrul independent. Din fericire, pe mine nu mă poate atinge mai nimic pentru că oricând pot să scriu o piesă, oricând găsesc un spațiu și spectatorii, care s-au obișnuit cu ce scriu, vor veni după mine.

Pentru mine, acea persoană este descalificată total. Nu mă interesează de niciun fel. Chiar acum câteva zile mi-a dat un mesaj pentru a mă invita la un eveniment. I-am scris: „mi se pare cea mai bună glumă a anului”. Mi-a spus că nu glumește deloc. Mi-a zis că vorbește serios. I-am spus că asta este și mai grav. Și așa am încheiat discuția. Oamenii au senzația că deși fac niște lucruri absolut condamnabile, vei veni totuși să împarți ciolanul cu ei. Nu, omule. Nu te-am chemat să împărțim ciolane. Te-am chemat să faci bine. Doar că tu, ajuns acolo, ai devenit altcineva.

Ne-am luat această țeapă. A fost ca o lecție care, până la urmă, nici nu a fost așa de scumpă. A meritat prețul pentru a învăța pe viitor să am mai multă grijă cu ce spun pentru că sunt foarte mulți oameni care se uită la mine. Sunt mulți oameni care au încredere în discernământul meu. Noi suntem poporul care a emis lozinca „Hagi, președinte!” Noi suntem oamenii care credem că dacă cineva face ceva bine, îl credem capabil să fie bun în orice domeniu. Pentru că eu scriu bine teatru la noi în țară, dacă am zis că eu merg să-l votez pe X, oamenii zic: „asta știe ce face”. Nu. Ar fi trebuit să tac. N-am tăcut. Noi voi mai sprijini pe nimeni”, a zis Lia Bugnar la „Intervievista cu Florentina Fântânaru”.

Cât despre răul pe care Nicușor Dan l-a făcut teatrului, DC News a tot scris în repetate rânduri. Marinela Țepus, teatrolog, a venit cu numeroase exemple.

Să ne amintim ce spunea Marinela Țepuș:

„Reforma culturală bucureșteană, marca NICUȘOR DAN (via USR)

Pentru a ajunge la prezentul cultural bucureștean, e obligatoriu să ne întoarcem nițel în timp.

Poate că puțină lume își mai amintește ”lupta” USR-iștilor din Consiliul General al Municipiului București, pentru ”transparentizarea bugetelor instituțiilor de cultură ale PMB”, demarată, cu avânt proletar, în 2021, de către liderii Ana Ciceală și Manuela Mureșan (consiliere generale USR), Cristina Modreanu (critic de teatru).

Al treilea proiect USR PLUS aprobat vizează transparentizarea contractelor Primăria Municipiului București și instituțiile subordonate. Conform hotărârii aprobate, acestea vor publica în termen de 60 de zile toate contractele încheiate în anul 2021. De asemenea, în termen de 6 luni de zile, instituțiile menționate vor publica toate contractele încheiate în anii 2018-2020 iar contractele nou încheiate, după adoptarea acestei hotărâri, vor fi publicate în termen de 10 zile de la semnare. (proiect Stefania Petre)”

În urma unor ”eforturi” de acest fel, teatrele au fost obligate să transmită detaliat toate cheltuielile, inclusiv pentru hârtia igienică. Evident, aceste bugete detaliate au fost postate pe Facebook de către doamnele Ana Ciceală și Manuela Mureșan. Dna Cristina Modreanu a luat atitudine în câteva articole bășcălioase la adresa managerilor din acea vreme și prin mai multe intervenții privind clădirile cu risc seismic ridicat și fără aviz de funcționare ISU, asigurându-ne că va părăsi Bucureștiul nemaisimțindu-se în siguranță, dacă managerii nu vor lua măsuri ca să obțină avize de funcționare ISU. Acum, dânsa a încurcat nițel temenii, fiindcă ISU se referă la incendii, iar bulina roșie la risc seismic, dar nu ne încurcăm noi în atâta lucru când e vorba de siguranța unei doamne.

A urmat, în aprilie 2022, o măreață ”dezbatere publică” privind risipa banilor publici în instituțiile de spectacole din subordinea PMB și CGM, inițiată chiar de primarul general Nicușor Dan, al cărei rezultat nu îl cunoaște nimeni.

Tot la începutul anului 2022, au fost făcute, abuziv și ilegal, evaluările managerilor de teatre din subordinea PMB și CGMB, atât pentru 2020, cât și pentru 2021 (pe principiul ”2 în 1”), evaluări succedate de demiteri ale unor directori indezirabili. A urmat un scandal de presă efemer, ca toate scandalurile de presă. Cu puține excepții, breasla a rămas tăcută. Doamna Cristina Modreanu nu și-a mai exprimat părerea și nu a mai pomenit niciodată despre ”avizele de funcționare ISU”/ imobilele cu bulină roșie – Risc seismic I și II.

Ceilalți manageri au fost lăsați să-și termine, în liniște, mandatul. Unii (puțini și fără a se putea afla pe ce criterii) au obținut chiar note peste 9.00 la evaluarea finală, rămânând în situația de a mai lua un mandat. Alții, nu. Însă, oricum nu a mai avut loc niciun concurs de proiecte de management (nici deschis, nici închis).

E drept, a fost o încercare (timidă) de organizare a unor asemenea concursuri, prin publicarea (extrem de discretă) a unor Caiete de obiective aberante, amendate șăgalnic chiar și de către unii oameni de teatru susținători ai primarului Nicușor Dan (vezi articole semnate de Cristina Modreanu – Scena.ro/ Facebook, Iulia Popovici – Observator cultural/ Facebook).

În ceea ce mă privește, în afara unor articole publicate pe tepusa.ro și Facebook, am făcut o reclamație privind aceste Caiete de obiective. După patru luni am primit un răspuns vrednic de bancurile cu Bulă. Această reclamație nu era de competența Corpului de Control al Primarului, ci de competența Direcției Juridice, care ar fi trebuit să-și motiveze răspunsul cu argumente și articole de lege.

Și așa se întâmplă că, în acest moment, din cele 16 instituții de spectacole din subordinea PMB și CGMB, 14 au manageri „numiți temporar”, ceva ce contravine legilor românești, și interimari. (Da’ cui să-i pese, în București, de legi?!!! În niciun caz primarului general.)

Acestea sunt instituțiile conduse de manageri ”numiți temporar”/ interimari:

Teatrul NOTTARA

Teatrul BULANDRA

Teatrul MIC

TES (Teatrul Evreiesc de Stat)

Teatrul Tineretului METROPOLIS

Teatrul EXCELSIOR

OPERA COMICĂ PENTRU COPII

TDR (Teatrul Dramaturgilor Români)

Teatrul STELA POPESCU

Teatrul MASCA

Teatrul ION CREANGĂ

Teatrul ODEON

Teatrul CONSTANTIN TĂNASE

Circul Metropolitan GLOBUS.

În decembrie, se termină și mandatele managerului TEATRULUI DE COMEDIE, respectiv al celui de la ȚĂNDĂRICĂ.

Și gata! Vor urma ALEGERILE!

Ce va fi după ALEGERI, dacă va fi (re)ales NICUȘOR DAN?

Așezarea oficială „prin concurs” a celor numiți de actuala echipă PMB, înlăturarea câtorva, ca să dea bine, și care, oricum, sunt indezirabili (doar au fost… „moșteniți”)!

Să fiu bine înțeleasă, nu am nimic personal cu marea majoritate a managerilor numiți temporar/ interimari, ci cu modalitatea heirupistică, pur politică, în care se face o (pseudo)reformă culturală, ce, până acum, nu a însemnat decât schimbarea unor nume de directori cu alte nume. Pur și simplu! Teatrele merg înainte cu aceleași bugete (sau mai mari), cu aceleași programe și proiecte culturale (sau cu mai puține). Doar gradul de obediență pare să fi fost crescut simțitor.

După mai 2022, adică după marele circ al evaluărilor abuzive și ilegale, a mai auzit cineva de vreo dorință/ inițiativă de TRANSPARENTIZARE a Bugetului Instituțiilor de Cultură ale PMB”?

Bineînțeles că nu. Ca și cum după ce teatrele s-au ales cu directori temporari, economia Capitalei ar fi fost, în sfârșit, salvată. Se merge pe atâta încredere în noii directori, încât nu li se mai cere nici măcar postarea, pe site-urile instituțiilor, a contractelor de prestări servicii/ achiziții. De pildă, ultimele contracte postate pe nottara.ro sunt din august 2022, la Excelsior, nu se poate vedea niciun contract, iar ultimul cont de execuție bugetară este din 30 iunie 2021, la Metropolis, există contracte doar pe anul 2021, însă nu pot fi deschise, iar ultimul bilanț contabil este din decembrie 2021. M-am uitat și la capitolele financiare ale Centrelor Proedus și ARCUB, dragi primarului general și actualei echipe PMB. Aceeași situație!

Nu am putut să nu remarc faptul că au dispărut de pe site-urile teatrelor proiectele de management și rapoartele de activitate pentru anii 2020 și 2021, cu rezultatele aferente, care conform legii, ar trebui să fie postate public ale directorilor demiși. Devreme ce au fost scoase, nu putem decât să presupunem că artizanii evaluărilor ilegale nu se prea mândresc cu opera de a-i fi schimbat inutil pe vechii manageri, mai ales că cei noi nu strălucesc prin nimic notabil.

Nu am avut răbdare să caut pe mai multe site-uri, dar e clar că încrederea dlui Nicușor Dan, a dnei Ana Ciceală, a dnei Manuela Mureșan, a dnei Cristina Modreanu, desigur și a dnei Liliana Maria Toderiuc-Fedorca (ultima fiind directoarea executivă a Direcției Cultură, Învățământ, Turism din PMB, cea care veghează neprecupețit la bunul mers al culturii bucureștene) în directorii temporari și/sau interimari este fără limite”.

Pe DC News, dacă veți căuta „Nicușor Dan teatre”, găsiți toate articolele despre „revoluția” primarului privind teatrele din București.

Acest articol reprezintă o opinie.