Lătrat și urlete. Cum să înțelegi ce încearcă câinele tău să îți zică

„De ce latră atât de mult?”, este o întrebare care stă pe buzele multor stăpâni de patrupede. ”În ce moment lătratul este prea mult? Și ce pot să fac pentru a-l ajuta să-l reducă puțin?”, sunt alte întrebări asemănătoare.

Având în vedere că numărul de proprietari de câini a crescut de la începutul pandemiei, ”unii oameni pot face intoleranță la lătratul câinelui lor, mai ales dacă primesc plângeri de la vecini”, spune Ryan Neile, șef al departamentului comportamental al organizației caritabile pentru bunăstarea animalelor Blue Cross, scrie The Guardian.

Soluțiile practice pot funcționa. Lăsați emoțiile la o parte

„Lătratul este un comportament normal pentru câini, așa că nu te poți aștepta să nu latre deloc”, spune dr. Zazie Todd, autorul cărții ”Wag: The Science of Making Your Dog Happy”. Ea îi sfătuiește pe stăpâni să exploreze situațiile în care câinele latră și să se gândească la soluțiile practice.

„Nu țipa la câinele tău!” spune Todd. Așa-numitele „tehnici de antrenament aversive”, inclusiv zgarda de lătrat, au niveluri diferite de succes și nu tind să rezolve problemele de bază (inclusiv anxietatea canină) care pot apărea la mulți câini care latră excesiv.

Pe lângă cele de mai sus, sfaturile oficiale ale Blue Cross includ încurajarea câinilor zgomotoși (prin dulciuri, dacă îți vine să crezi) să le ofere sarcini neutre, cum ar fi să se joace prinsa sau să meargă la locul lor, în situațiile în care lătratul devine problematic. Pentru câinii care caută atenție, lătratul nu ar trebui să fie niciodată răsplătit cu atenție, mai ales atunci când ne vine să țipăm la ei. În timp, atenția ta ar trebui să devină o recompensă oferită doar în cazul unui comportament calm. Dacă toate celelalte metode nu reușesc, solicitați ajutor de la un expert acreditat în comportamentul animalului sau de la un veterinar.

Cele mai zgomotoase rase

„Unele rase sunt mult mai „zgomotoase” decât altele”, spune Holly Root-Gutteridge, cercetător postdoctoral de la Universitatea Lincoln. Rasele zgomotoase includ jack russell, chihuahua și ciobanesc german. Rasele mai liniștite includ cavalier king charles spaniel, shiba inu și labradorii, dar această clasificare nu este o regulă.

„Indiferent de rase, unii câini sunt doar vorbăreți, așa că este bine să ne uităm de ce vorbesc și să ne gândim dacă comportamentul are legătură cu ceva ce putem schimba”, sugerează Root-Gutteridge. „Dacă câinele tău latră foarte mult, poate exista un motiv care nu este evident, cum ar fi sub exercițiul fizic sau el răspunde la unele zgomote exterioare pe care este posibil să nu le fi înțeles.”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News