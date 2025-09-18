La Provincia a lansat puiul grill premium, gata de gătit

La Provincia, brandul de top al Carmistin The Food Company, adaugă un nou standard de savoare și confort în portofoliu, odată cu lansarea puiului grill premium, gata de gătit.

Creat special pentru ritmul alert al vieții de zi cu zi, acest produs răspunde așteptărilor familiilor care își doresc să petreacă mai mult timp împreună și mai puțin în bucătărie, tinerilor profesioniști aflați mereu în mișcare dar și persoanelor preocupate de o alimentație sănătoasă, bazată pe ingrediente naturale și, pe cât posibil, produse locale.

Fără adaosuri inutile, pui grill premium, gata de gătit vine condimentat și marinat cu ierburi aromatice pătrunse uniform, oferind un gust echilibrat și savuros.

Andrei Brumaru, CEO Carmistin The Food Company: „Odată cu lansarea puiului grill premium, gata de gătit, care reprezintă o nouă gamă în portofoliul de produse La Provincia, continuăm cu mândrie tradiția care ne-a consacrat încă de acum două decenii, aceea de a produce alimente la cele mai înalte standarde de calitate, provenite de la păsările din fermele noastre din zona Horezu”.

Odată cu inaugurarea, în primul trimestru al anului 2025, a celei mai complexe facilități de producție carne pasăre din regiune, Carmistin The Food Company a devenit cel mai performant producător din sectorul avicol din România, cu o capacitate de producție de 120.000 tone carne/an, o cantitate însemnată fiind destinată exporturilor în peste 30 piețe internaționale.

