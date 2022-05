La 27 de ani, s-a operat pentru că avea 500 de kilograme. Acum trăiește un calvar, deși intervenția a fost un succes

”Am mers la spital, mă așteptam să urcăm la etaj, unde era secția de medicină internă, dar pacientul, pentru care spărseseră un zid ca să fie instalat în salon, era cazat în secția de kinetoterapie, de la parter, povestește prof. Harald Rosen. Ați putea face ceva pentru el? Are 27 de ani și aproape 500 de kilograme. Singura soluție era chirurgia bariatrică, efectuată laparoscopic, o operație deschisă nu ar fi putut fi suportată de pacient. Nici chirurgul nu ar fi putut ajunge la stomac, printr-un abord convențional. Dar, prima problemă era transportul la Viena, în clinică. El nu se putea deplasa, nici nu se punea problema unui bilet de avion. Colegii din Qatar au promis că va fi urcat într-o ambulanță specială și transportat, în ambulanță fiind, cu un avion cargo al armatei. M-am întors la Viena și am început să facem pregătiri, pentru acest caz deosebit. În primul rând, am verificat dacă spațiile de acces și liftul permit o asemenea intervenție. Apoi, am achiziționat un manechin care avea dimensiunile pacientului, pentru a pregăti personalul și a exersa manevrele. Nu neapărat cele chirurgicale, ci manevrele necesare pentru asistența cotidiană a unui pacient aflat în imposibilitatea de a se mișca și care cântărește mult mai mult decât pot să ridice câțiva oameni.

Macara în salonul de spital pentru a ridica pacientul

Singura soluție a fost să instalăm în salon un sistem asemănător unei macarale industriale, din acelea care sunt folosite în hale sau porturi, adaptat la dimensiunile camerei. Abia când aceste pregătiri au fost gata, am chemat pacientul la Wiener Privatklinik. Armata din Qatar a adus ambulanța la Viena, am reușit transbordarea, am intrat în spital, dar la lift ne-am confruntat cu prima problemă: targa pe care se afla era mai mare decât ne așteptam, așa că a fost introdus singur în lift, am apăsat butonul de la etajul unu și toți am fugit pe scări, să-l preluăm.

Au urmat câteva săptămâni de pregătire, în care i-am redus greutatea cu circa o sută de kilograme, prin regim alimentar. Abia după aceea am efectuat chirurgia bariatrică și au urmat alte luni de supraveghere, exerciții și regim, care au dus pacientul la circa 200 de kilograme. Sigur, pare mult pentru un om obișnuit, dar gândiți-vă de unde venea. A ajuns cu un camion-ambulanță, a fost externat pe picioarele lui, capabil să ducă o viață normală. A plecat în țara sa cu o cursă de linie”, conform DC MEDICAL.

”Mi-e frică atunci când intru într-o cofetărie”

Putem considera cazul un mare succes, a fost întrebat prof. Harald Rosen? ”Din punct de vedere al tehnicilor laparoscopice, al chirurgiei bariatrice, da, a spus directorul medical al WPK. Din punct de vedere al rezultatului pe termen lung...

Am întrebat peste un an colegul din Doha ce mai face pacientul? E la fel, mi-a spus. S-a îngrășat la loc, fiindcă a compensat volumul de alimente cu caloriile. Un stomac mai mic nu te oprește să mănânci două kilograme de ciocolată, sau să treci două kilograme de fructe prin blender și să bei cu paiul mii de calorii. În timp, stomacul se dilată și vei putea mânca din nou hamburgeri sau aripioare picante cu un castron de cartofi prăjiți”. Citiți continuarea aici.

