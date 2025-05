Kelemen Hunor transmite anunțul făcut de Viktor Orbán privind rezultatul alegerilor prezidențiale din România

„Am avut multe de discutat cu premierul Viktor Orbán. Evenimentele din ultimele zile ne-au dat motiv să clarificăm personal pozițiile exprimate cu privire la alegerile prezidențiale”, a scris Kelemen Hunor pe Facebook. Acesta a precizat că întâlnirea a fost necesară pentru a lămuri modul în care comunitatea maghiară a reacționat la contextul electoral și pentru a reafirma direcțiile de cooperare viitoare.

Liderul UDMR a subliniat că, în urma solicitării formațiunii pe care o conduce, comunitatea maghiară din România a ieșit la vot în număr mare și unitar, sprijinind un candidat care nu promovează o retorică anti-maghiară. „Am convenit cu Viktor Orbán că: este frumos că, în urma solicitării UDMR, comunitatea noastră a votat în număr mare și în unanimitate, împiedicând România să aibă un președinte anti-maghiar”, a transmis Kelemen.

„Guvernul maghiar este pregătit să coopereze cu președintele ales Nicușor Dan”, a adăugat liderul UDMR.

Această disponibilitate a fost confirmată și de premierul ungar, care a transmis un mesaj oficial de felicitare noului președinte al României. „Vreau să-l felicit pe Nicușor Dan pentru victoria sa în alegerile prezidențiale din România. Aștept cu nerăbdare să colaborăm pentru a întări cooperarea între Ungaria și România, în beneficiul popoarelor noastre”, a scris Viktor Orbán pe rețeaua de socializare X.

I would like to congratulate @NicusorDanRO on his victory in the Romanian presidential elections. I look forward to working together on strengthening the cooperation between Hungary and Romania, to the benefit of our peoples.