Discursul susținut de Nicolae Ciucă la plenul comun pentru acordarea încrederii Guvernului Ciolacu

„Preafericirea Voastră, domnul candidat pentru funcția de Prim-ministru, domnule președinte interimar al Camerei Deputaților, doamnelor și domnilor senatori și deputați, doamnelor și domnilor candidați pentru funcția de ministru, stimați reprezentanți ai cultelor, doamna Avocat al Poporului, domnule președinte al Curții Constituționale, domnule președinte al Consiliului Legislativ, domnule președinte al Autorității Electorale Permanente, domnule președinte al Curții de Conturi, doamnelor și domnilor,

Dați-mi voie să folosesc acest prilej pentru a le mulțumi încă o dată membrilor cabinetului pe care l-am condus și care și-a încheiat mandatul la începutul acestei săptămâni și să vă mulțumesc, dumneavoastră, tuturor membrilor Parlamentului, pentru modul în care ați sprijinit activitatea Guvernului în acest an și jumătate.

Votul de astăzi are câteva semnificații importante.

Prima dintre acestea este că, prin acest vot asigurăm stabilitatea politică și de guvernare, într-un context marcat de provocări multiple: sociale, economice, de securitate.

România este nu doar într-un spațiu proxim războiului, dar este țara membră a Uniunii Europene care are cea mai mare frontieră cu Ucraina. Din acest context extrem de complex și de sensibil, reiese și enorma responsabilitate pe care o avem față de cetățenii români, dar și față de partenerii noștri din Uniunea Europeană și NATO.

Dar aș vrea să lămurim un lucru. Stabilitatea despre care vorbim și pe care am construit-o noi, ca români, în fiecare zi, nu e sinonimă cu „încremenirea într-un proiect. Ea înseamnă, de fapt, baza solidă pentru dezvoltarea României. Și am să revin asupra acestor premise de dezvoltare sănătoasă a țării.

O altă semnificație a votului de astăzi este continuarea unei guvernări responsabile și eficiente pentru România. În pofida dificultăților și crizelor cu care ne-am confruntat din noiembrie 2021 și până astăzi, România a mers înainte și s-a dezvoltat. Iar rezultatele guvernării pe care am avut cinstea să o conduc sunt evidente și susținute de cifre.

Astfel, în 2022 și 2023 am avut o creștere economică robustă, în medie de peste 5% pe an. De asemenea, am reușit să reducem pe cât posibil decalajele de dezvoltare față de celelalte țări membre ale Uniunii Europene.

Vă reamintesc PIB-ul pe locuitor în România, calculat la paritatea puterii de cumpărare, a ajuns în 2022 la 77% din media Uniunii Europene. Astăzi, România este la un nivel cu Portugalia și Ungaria la puterea de cumpărare a populației. Și cred că vom ajunge la 80% din media UE pentru intervalul 2024-2025, dacă așa cum s-a angajat domnul Marcel Ciolacu, guvernarea va reuși să își mențină obiectivele și liniile de efort pentru îndeplinirea acestora.

Mai simplu spus: românii își vor putea permite mai multe lucruri în raport cu veniturile lor decât în prezent, similar cu concetățenii lor din mai multe state ale UE.

În altă ordine de idei, investițiile nete în economia românească au depășit 150 de miliarde de lei în 2022.

Eu știu că atunci când vorbești de miliarde sau de statistici, pe mulți oameni riști să îi pierzi pentru că ei trăiesc cu mii de lei. Dar aceste sume mari nu au rămas pe hârtie. Ele produc efecte concrete. Ele merg către construcția de drumuri și de căi ferate, către Educație, Sănătate și Energie. Fără ele economia descrește și dispar șansele să produci bani pentru categoriile care azi merită acele salarii ca afară.

Dacă tot mă refer la sume mari, trebuie să amintesc că am crescut gradul de absorbție a fondurilor europene la 75,1% deja la nivelul lunii martie 2023. Și avem șansa ca România să ajungă la un nivel de absorbție a fondurilor europene de 95% la sfârșitul anului 2023.

Asta în condițiile în care țări, altă dată considerate mai avansate ca noi, nu au reușit asemenea performanță.

Pentru acest lucru vreau să le mulțumesc tuturor angajaților din România care au pregătit documentații și tuturor antreprenorilor care au depus proiecte europene. Dumneavoastră, cei din administrația centrală și locală și antreprenorii din toate domeniile, care ați pregătit și depus proiecte creative, ați adus în România peste 11 miliarde de euro în anul 2022.

Totodată, am reușit să creștem într-un mod sustenabil și constant pensiile. În ultimii trei ani acestea au crescut cu 41 la sută. Am crescut și alocațiile și indemnizațiile pentru persoanele vulnerabile și am compensat facturi la energie într-o perioada foarte dificilă.

Pe baza acestei stabilități, care a permis dezvoltarea economică, am putut majora și în 2022, și în 2023 salariul minim. Și acesta va crește în continuare. De asemenea, am reușit să identificăm soluția pentru creșterea salariilor profesorilor de la 1 iunie, respectiv majorarea lor cu 50 la sută de la anul.

Pe lista realizărilor guvernării pe care am asigurat-o putem trece și demararea unor reforme importante, cum ar fi cea din justiție, care a dus la ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare și cea din Educație, care urmează să modernizeze sistemul de învățământ și să crească nivelul de pregătire a viitoarelor generații.

Sigur, lista poate continua, dar mă opresc aici pentru că ceea ce contează este cât de multe lucruri mai avem de făcut de acum încolo.

O a treia mare semnificație a votului de astăzi este implementarea rotativei la guvernare, convenite în noiembrie 2021. Este un act politic fără precedent în România.

Un act care va marca și o schimbare de mentalitate la nivelul clasei politice: a venit vremea colaborării dincolo de ideologii pentru dezvoltarea României, pentru binele fiecărui român.

Și iată că, deși se dădeau trei luni șanse de viață guvernării PNL-PSD-UDMR, azi punem în practică deja a doua parte a ei, după mai bine de un an și jumătate.

Eu cred cu tărie că vremea mineriadelor politice, a urii între partide a trecut. Este vremea măsurilor și soluțiilor pentru oameni sub culorile drapelului României, nu ale partidelor.

Stimați colegi,

Sensul acestui exercițiu de maturitate este mai profund decât pare la prima vedere.

Prin această decizie înțeleaptă și matură, România a obținut o fereastră de oportunitate pentru continuarea dezvoltării și pentru realizarea unor reforme importante. Ținte care sunt asumate prin programul de guvernare al noului Executiv.

Obiectivul central al acestui program, din perspectiva PNL, este că propune un trai mai bun pentru fiecare familie, comunități mai unite și o țară mai puternică.

În acest sens, viitorul Guvern va continua creșterea sustenabilă a veniturilor românilor. Vom încuraja investițiile și vom crea noi locuri de muncă. Totodată, vom crește competitivitatea companiilor cu sprijin concret, care să permită ulterior creșterea producției interne și a veniturilor publice, respectiv reducerea deficitului bugetar și comercial.

Dezvoltarea țării va fi urmărită, de asemenea, prin investițiile în infrastructura rutieră, feroviară, aeriană și navală. În acest sens, vor fi urmărite investițiile deja demarate în autostrăzi și căi ferate, astfel încât să conectăm prin rețeaua de infrastructură toate regiunile țării.

În această dimineață am participat pentru prima dată în ultimii 50 ani la inaugurarea unui aeroport nou în România. Sunt convins că printr-o stabilitate politică și o guvernare foarte bună vom reuși să inaugurăm mai multe astfel de elemente de infrastructură.

O altă prioritate a guvernării din perspectiva PNL sunt investițiile în producția și transportul de energie. Retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, pregătirea investițiilor pentru Unitățile 3 și 4, dar și începerea exploatării gazelor din Marea Neagră sunt doar câteva direcții prin care vom urmări independența energetică a României.

Îmbunătățirea sistemelor de educație și sănătate, inclusiv prin investiții majore în infrastructura acestor sisteme, sunt alte două priorități pe care PNL le va promova constant în cadrul viitorului Guvern.

Aceste două domenii rămân piloni esențiali ai viitorului proiect de țară pentru că înseamnă un viitor mai bun și mai sănătos pentru fiecare familie din România.

Totodată, dezvoltarea economică pe care o vom urmări va fi dublată de măsuri sociale sănătoase.

Nu dezvoltăm România, lăsând categorii de cetățeni să sufere pe parcursul accelerării reformelor. Ci, creștem clasa de mijloc, aducând în ea tot mai mulți români, care, azi, au venituri mici și foarte mici.

Vorbim nu doar despre creșterea pensiilor, dar și despre continuarea măsurilor sociale susținute din fonduri europene.

Stimați parlamentari,

Închei făcând un apel către toți cei prezenți, indiferent de formațiunea în care se află.

Vă propun să ne ridicăm la înălțimea provocărilor majore prin care trece România și să lăsăm campania electorală doar pentru lunile în care va veni ea, oficial.

Anul acesta, să facem legi bune pentru România, pentru că într-o Europă tulburată de conflicte sociale și ideologice periculoase, noi ne avem pe noi și pe cei care cred, ca și noi, în valorile democratice și europene.

Am asistat la un dialog nefericit, pe care nu îl redau, între doi parlamentari care se acuzau că și-au furat ideile.

Dragi colegi, dacă sunt bune ideile pentru români, important e ca ele să producă efecte. Hai să le spunem de la această tribună și să punem Guvernul să le pună în practică, nu să ne certăm pe cine a fost mai deștept.

Eu personal vă asigur că toate aceste obiective pe care le-am spus mai devreme și multe altele cuprinse în programul comun de guvernare vor fi susținute la nivelul Coaliției PNL-PSD, la nivelul Parlamentului și la nivelul Guvernului.

Așadar, din toate aceste motive și din considerentul că avem în față o echipă de miniștri pregătită să guverneze bine și responsabil România, vă invit să votați pentru acordarea încrederii Parlamentului asupra Programului de Guvernare şi a întregii Liste a noului Executiv.

Folosesc acest prilej pentru a îi mulțumi domnului președinte al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, pentru asumarea responsabilității de a conduce Guvernul României și pentru sprijinul și colaborarea pe care mi le-a acordat pe timpul cât am exercitat funcția de Prim-ministru.

Aceleași mulțumiri merg și pentru domnul Kelemen Hunor care, de asemenea a avut o contribuție foarte bună în desfășurarea actului guvernamental.

Aceleași mulțumiri merg și pentru minorități”:

