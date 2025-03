Întrebarea la care Anamaria Gavrilă a refuzat să răspundă la depunerea candidaturii. Târziu spunea, despre acest tip de manevră, că e o păcăleală

Preşedinta POT, Anamaria Gavrilă, a afirmat, sâmbătă, după ce şi-a depus candidatura la Biroul Electoral Central, că demersul ei este unul „de conjunctură” şi că nu recunoaşte alegerile prezidenţiale din mai ca fiind legitime.

Ea a spus că va candida la Preşedinţie „pentru a reda românilor turul 2 înapoi".

„După ce vom câştiga alegerile, vom reda turul 2 înapoi", a arătat liderul POT.

Aceasta a venit la BEC alături de preşedintele AUR, George Simion, şi a afirmat că, în cazul lor, candidatura este „pentru poporul român, nu pe persoană fizică".

Anamaria Gavrilă a acceptat doar câte o întrebare de la fiecare jurnalist prezent. A zis că dacă va câștiga alegerile prezidențiale va aduce „turul doi înapoi”. Întrebată cum va face acest lucru, s-a bâlbâit și i-a sărit în ajutor George Simion.

„Care este procesul legal prin care s-ar putea relua turul doi?”, a fost întrebarea unei jurnaliste.

Anamaria Gavrilă a zis: „Da, veți vedea, după ce vom câștiga alegerile, cum vom da turul doi înapoi. Gata, am răspuns, am răspuns, am răspuns”.

Pentru că ziarista tot insista ca șefa POT să răspundă dincolo de lozinci, George Simion a intervenit: „V-a răspuns. Vă mulțumim”.

„N-a răspuns”, a zis jurnalista, iar liderul AUR a spus: „Ba da, v-a răspuns!”

„Mulțumim mult!”, a repetat obsesiv Anamaria Gavrilă.

„Dumneaei comentează comentarii literare”, a adăugat George Simion referindu-se la faptul că jurnalista insista cu întrebarea despre cum aduce Anamaria Gavrilă turul doi înapoi.

Târziu (AUR): Cine cere turul doi înapoi înșeală electoratul

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Claudiu Târziu, a zis, vineri seară, la B1 TV: „Asta cu turul doi înapoi este o păcăleală. Nu știu cine poate să creadă așa ceva. Este clar că s-au epuizat toate căile de a determina organizarea turului doi. Cine mai cere turul doi înapoi fie nu înțelege despre ce este vorba, ori este un om care înșeală electoratul”.

Biroul Electoral Central pentru alegerea Președintelui României din anul 2025 (BEC) informează că, în data de 15.03.2025, a fost depusă propunerea de candidatură a doamnei Anamaria Gavrilă, desemnată de Partidul Oamenilor Tineri (POT) pentru funcția de Președinte al României.

Odată cu propunerea de candidatură a fost transmis spre analiză și semnul electoral pe care Partidul Oamenilor Tineri (POT) dorește să îl utilizeze în cadrul alegerilor prezidențiale.

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) și art. 30 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Biroul Electoral Central urmează să analizeze și să se pronunțe cu privire la îndeplinirea condițiilor de legalitate pentru înregistrarea candidaturii și a semnului electoral.

Decizia BEC privind înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturii și a semnului electoral va fi adusă la cunoștința publicului conform prevederilor legale.

