Într-un județ, George Simion a câștigat din primul tur

Cu 36.653 de voturi, candidatul AUR a depășit cu mult următorii clasați:

George-Crin-Laurențiu Antonescu – 11.491 voturi (16,24%)

Nicușor-Daniel Dan – 9.970 voturi (14,09%)

Victor-Viorel Ponta – 9.363 voturi (13,23%)

Restul candidaților au înregistrat scoruri sub 3%, iar prezența puternică a lui Simion în județ sugerează o mobilizare locală semnificativă a electoratului.

Dacă rezultatele se mențin și după finalizarea centralizării, George Simion ar fi câștigat județul din primul tur, o performanță rar întâlnită în alegerile prezidențiale din România.

DISCURS GEORGE SIMION:



„Împreună am scris astăzi istorie! Nu vreau puterea pentru mine! Vreau democrație, vreau normalitate! VÃ MULȚUMESC!



Bună seara! Dragii mei, frați și surori de aici și de pretutindeni - împreună am scris astăzi ISTORIE! Ne apropiem de un rezultat excepțional, mult peste ceea ce ne prezintă televiziunile sistemului, care au știut până acum doar să stârnească cu cerbicie: dezbinare, să împroaște cu venin și să răstălmăcească tot ceea ce noi am spus - adică au făcut ceea ce au știut ei mai bine, să răspândească minciuni.



Vă felicit, sunteți învingători! Astăzi poporul român a votat! Astăzi poporul român a vorbit! Este timpul să fie auzit!



În ciuda obstacolelor, în ciuda manipulărilor, în ciuda unei prese plătite să ne înjosească zi de zi, românii s-au ridicat.



Vreau să le mulțumesc, din inimă, tuturor celor care au ales să voteze cu poziția numărul 1 pe buletinul de vot. A fost mai mult decât o alegere - a fost un act de curaj, de încredere și de solidaritate.



Le sunt recunoscător și îi asigur că încrederea lor nu va fi trădată!



Aceasta nu e doar o victorie electorală. Este o victorie a demnității românești. Este victoria celor care nu și-au pierdut speranța, a celor care încă mai cred în România, o țară liberă, respectată, suverană!



Acum vreau să fim foarte atenți la secțiile de vot. Cei mai importanți sunt membrii noștri de acolo din secțiile de vot. Nu admiteți nicio fraudă electorală împotriva mea sau împotriva oricărui alt competitor. Trebuie ca fiecare român, indiferent cum a votat, să fie respectat.



Ne rugăm pentru voi să fiți puternici și să rezistați până la finalul numărării fiecărui buletin de vot. Vă rog să nu semnați procesele verbale dacă veți constata nereguli, indiferent cât de târzie este ora.



Abia după numărarea ultimului buletin de vot vom da declarații publice. Este forma noastră de respect pentru poporul român și forma noastră de a arăta că nu lăsăm pe nimeni în urmă și că fiecare din voi contează și că fiecare vot exprimat astăzi contează.



Mă înclin în fața românilor din afara granițelor țării, care s-au prezentat la vot în număr mare și au străbătut sute de kilometri pentru a arăta că sunt mândri pentru că sunt români. Le voi rămâne devotat în tot ceea ce fac, deoarece nu este victoria mea sau a AUR și POT, ci este victoria poporului român.



Voi rămâne negreșit devotat și celui care trebuia, de drept, să ocupe fotoliul de președinte - omul în care milioane dintre voi și-au pus speranțele.



Spun aici, în fața tuturor: îmi voi respecta cuvântul.



Pentru că România are nevoie de înțelepciunea și viziunea lui. Și pentru că eu nu vreau puterea pentru mine. Eu sunt aici pentru revenirea la ordinea constituțională înapoi. Vreau democrație. Vreau normalitate. Și am un singur obiectiv: să redăm poporului român ceea ce i-a fost luat.



Și să punem din nou în centrul deciziilor oamenii simpli, curați, demni.



Suntem cu poporul și pentru popor. Iar acest popor este făcut din tinerii care nu pleacă din țară, ci luptă pentru ea. Din ei trebuie să facem centrul existenței noastre, lor trebuie să le construim un viitor mai bun.



Poporul român este compus din muncitori care nu cer pomană, ci dreptate.



Din profesorii care modelează conștiințe și caractere, nu doar predau lecții elevilor.



Din oamenii care muncesc cu mâna pământul și îl cultivă pentru ca noi să avem o pâine bună și din păcate de acești oameni nimănui nu i-a mai păsat în ultimii ani.



Poporul român este compus din părinții și bunicii noștri care spun 'Ajunge cu trădarea!', ajunge cu vânzarea de țară.



Nu știu dacă este o coincidență sau nu, astăzi nu a fost doar ziua votului, ci a fost și Ziua internațională a Mamei. Iar mamele noastre care sunt icoane vii, nu vor nimic pentru ele. Ci vor ca fiii și fiicele lor să rămână acasă, să trăiască în siguranță, în pace, în demnitate. Pentru ele luptăm. Pentru ele mergem până la capăt.



În următoarele ore vor sfâșia hienele in următoarele ore pentru a obține puterea. Vor putere de dragul puterii. Nu e lupta noastră. Nu ne vom amesteca in lupta lor. Noi suntem aici pentru a scrie istorie, nu pentru a face politică.



Vreau să vă mulțumesc tuturor, ați fost extraordinari! Vă iubesc și vă port în suflet.



Ne vedem după ultimul buletin de vot numărat.



Și după aceea ... vom face ce n-au avut curajul să facă alții: vom începe reconstrucția morală, politică și economică a României!



Doar cu Dumnezeu înainte!”

