Întâlnire Victor Ponta - Călin Georgescu. Informații din interior

Dar actualul candidat independent la alegerile prezidențiale, Victor Ponta, spune că aceasta a avut loc din curiozitate, în urmă cu mai bine de 10 ani, în ciuda susținerii sale publice, exprimate din 2024 pentru Călin Georgescu.

”Știu că nu are niciun fel de relație politică cu PSD sau cu AUR. Am spus că orice persoană care nu are o condamnare prin care să i se interzică să participe la alegeri, trebuie să fie lăsat. Consider, în continuare, că trebuiau să fie lăsați să candideze atât dl. Georgescu, cât și doamna Șoșoacă. Dl. Georgescu a luat două milioane de voturi” a spus Victor Ponta, candidat independent la Președinție, în interviul acordat DCNews, în emisiunea ”DCVotez”.

Întrebat dacă-l cunoaște personal, el a răspuns: ”Nu ne-am mai întâlnit de mai mult de 10 ani. Ne-am întâlnit personal - nu mai țin minte- în 2012, 2013, cândva pe atunci. La un moment dat, dl. Antonescu îl propusese prim-ministru și am avut curiozitatea să-l cunosc, dar apoi nu ne-am mai întâlnit”.

Cu privire la susținerea publică pentru Călin Georgescu, încă după primul tur al prezidențialelor din 2024, Victor Ponta a invocat, printre argumente, că ”fusese deja ales Donald Trump președinte”. ”Am considerat atunci că cel care era mai bine pregătit să-și îndeplinească funcția de președinte era dl. Georgescu”, a spus Victor Ponta, admițând că sunt aspecte pe care nu le-a înțeles la Călin Georgescu.

