INCREDIBIL! Celulele canceroase se descompun în doar câteva zile cu ajutorul unei plante-minune

Oamenii de ştiinţă au descoperit faptul că păpădia acţionează mai bine decât chimioterapia deoarece omoară complet celulele infectate cu cancer. Pe lângă acest lucru acţionează şi că diuretic, stimulează secreţia bilei, curată ficatul, ajută în cazul alergiilor şi reduce nivelul de colesterol. Conţine foarte multe vitamine şi minerale precum vitamina B6, tiamină, riboflavin, vitamina C, fier, calciu, potasiu, acid folic şi magneziu. Conţine peste 535% din doză zilnică recomandată de Vitamina C şi 110% din doză zilnică recomandată de vitamina A. Toate acestea sunt date ştiute cu mulţi ani înainte.

Păpădia omoară celulele infestate cu cancer

Universitatea Windsor din Canada a făcut un studiu iniţial în cadrul departamentului de Chimie şi Biochimie iar rezultatul avea să dea noi speranţe pacienţilor cu cancer. Conform „Natural News” s-a demonstrat faptul că păpădia omoară celulele infestate cu cancer fără a afecta celelalte celule ale corpului. John Di Carlo, un bărbat în vârstă de 72 de ani, s-a convins de proprietăţile păpădiei după ce a fost supus unei chimioterapii agresive. Procesul de vindecare a durat trei ani şi a început chiar atunci când medicii l-au trimis acasă pentru a-şi petrece ultimele zile din viaţă alături de familie. Datorită faptului că tratamentul cu chimioterapie nu a avut niciun efect iar medicii nu au oferit nicio alternativă, John a început să bea ceai din rădăcina de păpădie, acesta fiind ultimul tratament pe care îl mai putea încerca pentru viaţă lui. În doar trei luni, acest bărbat a reuşit să bage cancerul în remisie, scrie pentrusuflet.com.

Rădăcina de păpădie, proprietăţi-minune

Rădăcina de păpădie este bogată și în inulină care este de ajutor pentru menținerea unei flore bacteriene sănătoase în tractul digestiv. Rădăcina de păpădie este adesea uscată și consumată sub formă de ceai, dar poate fi consumată și sub altă formă. Păpădia tratează afecțiuni interne sau externe. Principiile active îi conferă păpădiei puternice proprietăți diuretice, fiind folosită în cazul retenției de apă, boli renale, obezitate, celulită. În general, medicamentele diuretice sunt folosite pentru a elimina excesul de lichid din organism, ceea ce poate duce la scăderea tensiunii arteriale. Studiile au arătat că păpădia are un puternic efect diuretic. Conține potasiu, un mineral asociat cu scăderea tensiunii arteriale la cei care anterior înregistrau valori ridicate. Astfel, păpădia poate avea un efect indirect asupra tensiunii arteriale datorită conținutului de potasiu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News