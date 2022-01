Încă o fabrică de ZAHĂR pleacă din România. Tereos își închise ușile după 62 de ani. ”A picat înțelegerea”

Grupul francez Tereos reprezintă un brand puternic, fiind cel mai mare producător din branșa zahărului în Franța. Din păcate, România rămâne astfel fără cea de-a treia fabrică de zahăr, dupa ce în 2018 două s-au închis și una a intrat în faliment.

Luduș, localitatea cu cei mai puțini șomeri din județul Mureș, trebuie, din păcate, să își ia adio de la o fabrică ce asigura un loc de muncă pentru 150 de persoane. Primarul Cristian Moldovan a reușit să angajeze mare parte din populație și să dezvolte zona industrială, mulți emigranți întorși în orașul ardelenesc contribuind, de asemenea, la economia locală și dorind să schimbe ceva in localitate. Din păcate, însă, Grupul Tereos își manifestase îngrijorarea încă din vara anului trecut, confruntându-se cu mari pierderi în ultimii ani.

Patronii grupului francez, hotărâți să închidă fabrica din România

Cristian Moldovan, primarul orașului Luduș, a declarat pentru ZF și a fost citat in Mediafax: ”Am discutat cu actualul director al fabricii si cu certitudine fabrica se va închide, pentru că nu au mai contractat in acest an fermieri pentru sfeclă de zahăr. Momentul închiderii depinde de birocrația din România, dar, orice ar fi, sunt hotărâți sa închidă. Au spus că voiau să vândă, dar nu au găsit cumpărător. Câțiva producători de sfeclă de zahăr s-au asociat și au vrut să cumpere, dar a picat înțelegerea.”

Fabrica Bod din Brașov, în curs de redeschidere



În vremurile bune, se produceau 65.000 tone zahăr anual, melasă, borhot umed si brichetat sau uscat la saci de 50 kg. După închidere, peste 150 de persoane rămân șomere si peste 300 de cultivatori fără contracte și, astfel, sunt păgubiți material.

Pe de altă parte, primarul spune că unii producători de sfeclă de zahăr au încheiat deja contracte cu fabrica Bod din Brașov, actualii proprietari dorind să o redeschidă. ”Vrem să o repornim, dar suntem în discuții cu autoritățile”, au declarat reprezentanții Best Achiziții, proprietarii fabricii, pentru Mediafax.

Pierderi financiare masive pentru Tereos raportate la finele lui 2021

Tereos a avut ca profit anul trecut 158,8 milioane lei, dar și o pierdere în valoare de 25,6 milioane de lei, conform datelor de la Ministerul Finanțelor, compania raportând și o datorie de 2,7 miliarde de euro la sfarsitul lui 2021. În cursul lunii septembrie, Tereos a anunțat restructurări majore și vânzarea mai multor acțiuni.

